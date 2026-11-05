Tehlikeli şerit değiştirene 22 bin lira ceza

Bursa merkez Yıldırım ilçesinde, Ankara Yolu Caddesi üzerinde trafikte tehlikeli şekilde şerit değiştiren ve diğer araçları yakın takibe alan sürücünün davranışları çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. O anlar, aynı istikamette ilerleyen bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

olayın gelişimi:

Görüntülere göre araç, araçlar arasından hızla geçerek peş peşe şerit değiştiriyor, kontrolsüz manevralar yapıyor ve zaman zaman yakın takip ederek trafik akışını riske atıyordu. Kayda yansıyan hareketler, trafikte güvenlik endişesi yarattı ve çevredeki sürücüler ile yayaların tepkisini topladı.

yasal işlem ve sonuç:

Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, sürücü hakkında işlem başlattı. Sürücüye, tehlikeli şerit değiştirmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller nedeniyle toplam 22 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Olay, trafikte kontrolsüz ve agresif sürüşün hem kişi hem de kamu güvenliği açısından oluşturduğu riski bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini gözetmeleri çağrısında bulundu.

BURSA’DA TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN O SÜRÜCÜYE CEZA