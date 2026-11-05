Pülümür'ün Salördek'i geleceğe koruma sözüyle ekoturizme açılıyor

Salördek ekoturizm alanı ilan edildi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yer alan Salördek bölgesi, doğal yapısının korunması ve sürdürülebilir turizme kazandırılması hedefiyle ekoturizm alanı olarak koruma altına alındı. Bölgenin zengin doğal dokusunun gelecek nesillere aktarılması amaçlanırken, önümüzdeki yıl doğayla uyumlu altyapı düzenlemeleri hayata geçirilecek.

Vali aygölün yürüyüşü ve bölge gözlemi:

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Salördek’te gençler ve vatandaşlarla birlikte doğa yürüyüşüne katıldı. Munzur manzarası eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte bölgenin sonbahar renkleri —sarı, kızıl ve yeşilin tonları— dikkat çekti ve Salördek’in doğal güzellikleri keşfedildi.

Vali Aygöl etkinlik sırasında bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Aygöl, bölgenin bir yıldır yürütülen hazırlıklar sonucunda koruma kapsamına alındığını belirterek, yöre halkına teşekkür etti.

Koruma ve altyapı planları:

Aygöl’ün açıklamasında, Salördek için önümüzdeki yıl uygulanacak düzenlemeler özetlendi. Planlanan müdahaleler arasında küp taşlardan doğaya uygun, tamamıyla ekosistemi koruyan yürüyüş yolları, seyir alanları, fotoğraf çekme noktaları, lavabolar ve dinlenme ile oturma alanları (banklar) yer alıyor. Bu çalışmalarda doğal dokuya zarar vermeyen malzeme ve tasarım ilkelerine öncelik verileceği vurgulandı.

Vali Aygöl etkinlikte Cemal Süreya’dan alıntı yaparak, 'Sonbahar sanattır, diğerleri mevsim' sözünü anımsattı ve bölgenin doğasına sahip çıkma kültürünü öne çıkardı. Aygöl, 'Salördek’i Ekoturizm kapsamında koruma altına aldık' ifadelerini kullanarak sürecin başladığını duyurdu ve 'Bugüne kadar korumuşlar, bundan sonra beraber koruyoruz' sözleriyle hem yerel halkın katkısını hem de ortak sahiplenme çağrısını yineledi.

Yetkililer, proje hazırlıklarının sürdüğünü ve önümüzdeki sezon içinde doğayla uyumlu düzenlemelerin aşama aşama hayata geçirileceğini bildirdi. Salördek'in korunarak turizme açılmasıyla hem bölge ekonomisine katkı sağlanması hem de doğal mirasın korunması hedefleniyor.

Salördek için koruma ve turizm hamlesi