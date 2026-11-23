AK Parti Gediz kadın kollarında görev değişimi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine Betül Gülmüş atandı. Yapılan görev teslimiyle parti içindeki kadın kolları yönetiminde yeni bir dönem başladı.

mazbata töreni:

Başkanlık görevi teslim töreninde, Betül Gülmüş'e mazbatası AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan tarafından takdim edildi. Tören, atamanın resmi belgesinin parti yetkilileri önünde iletilmesiyle gerçekleşti.

devir teslim ve teşekkürler:

Başkanlık görevini yürüten İsmi Naz Kandemir, görevi resmen Betül Gülmüş'e devretti. AK Parti Gediz İlçe Başkanı Şule Bilgili, Kandemir’e hizmetleri için teşekkür ederek yeni başkan Gülmüş’e görevinde başarılar diledi ve değişimin Gediz ile teşkilat için hayırlı olmasını temenni etti.

Parti içinde yapılan devir teslim, ilçe çalışmalarının sürekliliğini vurgularken yeni yönetimin önümüzdeki dönemde kadın kolları faaliyetlerini nasıl şekillendireceği yakından takip edilecek.

AK PARTİ GEDİZ İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI’NA BETÜL GÜMÜŞ (SOLDA) GETİRİLDİ