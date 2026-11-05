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Bursa'da kavşakta drift görüntüleri para cezasıyla sonuçlandı

Bursa Yıldırım'da kavşakta drift atan 16 EZ plakalı sürücü, polisin 'Dur' ihtarına uymayınca toplam 340 bin lira cezası verildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da kavşakta drift görüntüleri para cezasıyla sonuçlandı

Olayın ayrıntıları:

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde kavşakta bir grup genç arasında yer alan 16 EZ plakalı otomobil sürücüsü, kavşakta drift yapmaya başladı. Sürücünün manevraları bölgedeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Sürücünün polisle karşılaşması ve kaçışı:

Olay sırasında devriye gezen polis ekipleri sürücüyü durdurmak istedi. Ekiplerin yaptığı "Dur" ihtarına sürücünün uymadığı, bunun üzerine aracıyla bölgeden kaçtığı belirtildi. Kaçış kısa sürede araç tarafından gerçekleştirildi ve sürücü gözden kayboldu.

Kesilen cezalar ve kayıt altına alınan görüntüler:

Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda sürücüye, polisin "Dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira, kavşakta drift attığı için ise 140 bin lira olmak üzere toplam 340 bin lira idari para cezası uygulandı. Kavşak içindeki drift anları ve olayın gelişimi polis kamerasına yansıdı.

BURSA&#039;DA BİR GRUP GENÇ, POLİSİN GÖZÜ ÖNÜNDE DRİFT ATMAYA BAŞLADI. POLİSİN &#039;DUR&#039; İHTARINA DA...

BURSA'DA BİR GRUP GENÇ, POLİSİN GÖZÜ ÖNÜNDE DRİFT ATMAYA BAŞLADI. POLİSİN 'DUR' İHTARINA DA UYMAYAN SÜRÜCÜYE, 340 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ. DRİFT ANLARI KAMERAYA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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