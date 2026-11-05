İzmir'de haraç ve şantaj iddiasıyla şebeke çökertildi: 6 kişi tutuklandı

İzmir merkezli üç ilçede, iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yöntemiyle para talep ettiği öne sürülen bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, örgüt mensuplarının faaliyetleriyle bağlantılı olarak çok sayıda adres eş zamanlı olarak arandı.

operasyonun kapsamı:

Operasyonda İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bayındır, Torbalı ve Bornova ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri görev aldı. Adres aramalarında 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma, Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerindeki iş yerlerine yönelik tehdit ve saldırılarla ilişkilendirilen şüphelilerin tespit edilmesini hedefledi.

gözaltı ve tutuklama süreci:

Çalışmalar neticesinde, 5 Eylül tarihinde Bayındır'da gerçekleşen iş yeri kurşunlama olayına ilişkin iki şüpheli, 15 Ekim'de yakalanarak gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın devamında, 2 Kasım tarihinde örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu dört şüpheli daha yakalandı ve onlar da mahkemece tutuklandı. Toplamda 6 şüpheli tutuklanmış oldu.

Soruşturma kapsamında, yurtdışında firari durumda olduğu belirtilen örgüt liderinin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla resmî işlemler başlatıldı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve delillerin değerlendirilmesinin devam ettiğini bildirdi.

İZMİR'İN BAYINDIR, TİRE VE TORBALI İLÇELERİNDE İŞ İNSANLARINI ŞANTAJ VE İŞ YERİ KURŞUNLAMA YOLUYLA TEHDİT EDEREK PARA TALEBİNDE BULUNAN SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.