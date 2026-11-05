Minibüs kontrolden çıkarak Alayhan mevkiinde şarampole devrildi: 15 yaralı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Aksaray - Nevşehir karayolu Alayhan mevkii Aksaray istikametine giden bir minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

yaralıların durumu:

Yaralılara olay yerinde müdahale yapıldı; sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk işlemlerin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

müdahale ve ulaştırma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve ambulanslar ile hastaneye nakil sağlandı. Kaza ile ilgili resmi açıklamalar ve detaylar yetkililerce paylaşılacak.

Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı