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Minibüs kontrolden çıkarak Alayhan mevkiinde şarampole devrildi: 15 yaralı

Aksaray-Nevşehir karayolu Alayhan mevkiinde sürücünün kontrolünü kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı; 15 kişi yaralandı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Minibüs kontrolden çıkarak Alayhan mevkiinde şarampole devrildi: 15 yaralı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Aksaray - Nevşehir karayolu Alayhan mevkii Aksaray istikametine giden bir minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

yaralıların durumu:

Yaralılara olay yerinde müdahale yapıldı; sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk işlemlerin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

müdahale ve ulaştırma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve ambulanslar ile hastaneye nakil sağlandı. Kaza ile ilgili resmi açıklamalar ve detaylar yetkililerce paylaşılacak.

Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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