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Cide’de sabah bastıran sağanak sokakları suyla doldurdu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meteorolojinin 'sarı' uyarısıyla başlayan kuvvetli sağanak, sabah saatlerde bazı cadde ve sokakta su birikintilerine yol açtı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cide’de sabah bastıran sağanak sokakları suyla doldurdu

Sabah bastıran sağanak cide’de yaşamı etkiledi:

Sabahın erken saatlerinde Kastamonu'nun Cide ilçesinde başlayan kuvvetli sağanak, Meteoroloji'nin "sarı" kodlu uyarısının ardından etkili oldu. Kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

belediye ekiplerinin müdahalesi:

Cide Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin olduğu noktalarda tahliye çalışması yaparak olumsuzlukların artmasını engelledi. Müdahaleler, kısa vadede daha geniş çaplı sıkıntıların önüne geçti.

yerel etkiler ve gözlemler:

Yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintileri, sabah saatlerinde günlük yaşamı geçici olarak zorlaştırdı. Ekiplerin çalışmaları sayesinde kent genelinde yaygın bir hasar ya da uzun süreli ulaşım kesintisi bildirilmedi.

KASTAMONU&#039;NUN CİDE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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