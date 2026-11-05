Cide’de sabah bastıran sağanak sokakları suyla doldurdu

Sabah bastıran sağanak cide’de yaşamı etkiledi:

Sabahın erken saatlerinde Kastamonu'nun Cide ilçesinde başlayan kuvvetli sağanak, Meteoroloji'nin "sarı" kodlu uyarısının ardından etkili oldu. Kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

belediye ekiplerinin müdahalesi:

Cide Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin olduğu noktalarda tahliye çalışması yaparak olumsuzlukların artmasını engelledi. Müdahaleler, kısa vadede daha geniş çaplı sıkıntıların önüne geçti.

yerel etkiler ve gözlemler:

Yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintileri, sabah saatlerinde günlük yaşamı geçici olarak zorlaştırdı. Ekiplerin çalışmaları sayesinde kent genelinde yaygın bir hasar ya da uzun süreli ulaşım kesintisi bildirilmedi.

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.