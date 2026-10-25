Bursa'da kırmızı-beyaz coşku: binlerce kişi cumhuriyet için koştu

Bursa'da cumhuriyet coşkusu:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Büyükşehir Cumhuriyet Koşusu' Bursa'da geniş katılımla gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile birlikte yaklaşık 4 bin kişi, Cumhuriyet coşkusunu sporla buluşturdu. Organizasyon, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Parkur ve katılımcı detayları:

Koşu, İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünden start aldı ve 5 kilometrelik parkurda devam ederek tarihi Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı'nda sona erdi. Katılımcılara etkinlik öncesinde tişört, çanta ve boyunluk hediye edildi; meydanı dolduran kırmızı-beyaz görüntüler birlik ve beraberliği yansıttı.

Start, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aksoy, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş tarafından verildi. Organizasyon hem amatör sporculardan ailelere kadar geniş bir katılım sağladı hem de bayram ruhunu sahaya taşıdı.

Başkan vekilinin vurguları ve anmalar:

Koşu öncesi konuşma yapan Başkan Vekili Şahin Biba, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti: 'Geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Birazdan start verdiğimizde bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacağız. Önümüze engeller çıkacak, yorulacağız. Ancak ülkemiz için mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi düşünerek adımlarımızı atalım. Bugün burada olmamızın asıl amacı budur.' Meydanda konuşan Biba ayrıca, 'Önemli olan bitiş çizgisi değil, burada Cumhuriyet için bulunmaktı' ifadeleriyle katılımcılara teşekkür etti.

Dereceler, ödüller ve özel teşekkürler:

Etkinlik sonunda tüm katılımcılara günün anısına katılım madalyası verildi. Kadınlar kategorisinde Sena Biçer birinci, Nilsu Beşkardeşler ikinci ve Deniz Çiçek üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Semih Eren Kurtaran birinciliği elde ederken, Levent Kuğa ikinci ve Sefa Özdemir üçüncü sırada yer aldı. Ödüller, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba tarafından takdim edildi.

Ayrıca sportif başarı ve katılımlarıyla öne çıkan isimler de unutulmadı: 2026 Veteranlar Dünya Şampiyonası ikincisi Dr. Murat Kaçar, 400 metre engelli branşında 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen Bursalı sporcu Berke Akçam, 2018 doğumlu en küçük katılımcı İkra Yiğit ve 87 yaşındaki en yaşlı katılımcı Emrullah Güler teşekkür ödülleriyle onurlandırıldı. Ödüller, Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aksoy tarafından verildi.

Etkinlik, Eker ve Bursa Teleferik'in desteğiyle gerçekleşti ve Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle bir araya getirdi. Bursa'daki katılım ve renkli görüntüler, kentteki bayram ruhunun canlı bir fotoğrafını sundu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ‘BÜYÜKŞEHİR CUMHURİYET KOŞUSU’NDA BİNLERCE BURSALI İLE OMUZ OMUZA KOŞTU.