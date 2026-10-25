Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Bursa'da kırmızı-beyaz coşku: binlerce kişi cumhuriyet için koştu

Bursa Büyükşehir'in 29 Ekim etkinliğinde düzenlediği 5 kilometrelik Cumhuriyet Koşusu'na yaklaşık 4 bin kişi katıldı; şehitler ve gaziler anıldı, dereceye girenler ödüllendirildi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:42

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 14:45

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa'da kırmızı-beyaz coşku: binlerce kişi cumhuriyet için koştu

Bursa'da cumhuriyet coşkusu:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Büyükşehir Cumhuriyet Koşusu' Bursa'da geniş katılımla gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile birlikte yaklaşık 4 bin kişi, Cumhuriyet coşkusunu sporla buluşturdu. Organizasyon, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Parkur ve katılımcı detayları:

Koşu, İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünden start aldı ve 5 kilometrelik parkurda devam ederek tarihi Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı'nda sona erdi. Katılımcılara etkinlik öncesinde tişört, çanta ve boyunluk hediye edildi; meydanı dolduran kırmızı-beyaz görüntüler birlik ve beraberliği yansıttı.

Start, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aksoy, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş tarafından verildi. Organizasyon hem amatör sporculardan ailelere kadar geniş bir katılım sağladı hem de bayram ruhunu sahaya taşıdı.

Başkan vekilinin vurguları ve anmalar:

Koşu öncesi konuşma yapan Başkan Vekili Şahin Biba, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti: 'Geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Birazdan start verdiğimizde bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacağız. Önümüze engeller çıkacak, yorulacağız. Ancak ülkemiz için mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi düşünerek adımlarımızı atalım. Bugün burada olmamızın asıl amacı budur.' Meydanda konuşan Biba ayrıca, 'Önemli olan bitiş çizgisi değil, burada Cumhuriyet için bulunmaktı' ifadeleriyle katılımcılara teşekkür etti.

Dereceler, ödüller ve özel teşekkürler:

Etkinlik sonunda tüm katılımcılara günün anısına katılım madalyası verildi. Kadınlar kategorisinde Sena Biçer birinci, Nilsu Beşkardeşler ikinci ve Deniz Çiçek üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Semih Eren Kurtaran birinciliği elde ederken, Levent Kuğa ikinci ve Sefa Özdemir üçüncü sırada yer aldı. Ödüller, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba tarafından takdim edildi.

Ayrıca sportif başarı ve katılımlarıyla öne çıkan isimler de unutulmadı: 2026 Veteranlar Dünya Şampiyonası ikincisi Dr. Murat Kaçar, 400 metre engelli branşında 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen Bursalı sporcu Berke Akçam, 2018 doğumlu en küçük katılımcı İkra Yiğit ve 87 yaşındaki en yaşlı katılımcı Emrullah Güler teşekkür ödülleriyle onurlandırıldı. Ödüller, Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aksoy tarafından verildi.

Etkinlik, Eker ve Bursa Teleferik'in desteğiyle gerçekleşti ve Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle bir araya getirdi. Bursa'daki katılım ve renkli görüntüler, kentteki bayram ruhunun canlı bir fotoğrafını sundu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ‘BÜYÜKŞEHİR CUMHURİYET KOŞUSU’NDA BİNLERCE BURSALI İLE OMUZ OMUZA KOŞTU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Onuncu yıl anmasında şehit eşleri Ankara'da birlik mesajı verdi
images

Hüsnü Serteser yeniden aday: Afyonkarahisar için iletişim ve projelere öncelik
images

Eski sıralarda aynı gönül sofrası: Mustafa Çiftçi Siyasallılar Vakfı'nda mezunla...
images

Marmaris dört gün sürecek cumhuriyet kutlamalarıyla coşacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı

Muğla'da 26 ekimde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Onuncu yıl anmasında şehit eşleri Ankara'da birlik mesajı verdi

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı