Bursa'da kırmızı ışık ihlali can aldı: iki çocuk babası motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza noktası ve çarpma anı:

Bursa'da 11 Eylül Bulvarı ile Derya Caddesi kesişimindeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada, sol şeritte ilerleyen ticari aracın kırmızı ışığı ihlal etmesi sonucu çarpışma yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, Enes A. idaresindeki 16 Z 0088 plakalı ticari araç, kırmızı ışıkta geçtiği sırada önündeki Soner Çınar yönetimindeki 16 BVT 188 plakalı motosiklete çarptı.

Kazanın etkileri ve müdahale:

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet metrelerce savruldu, kazada ağır yaralanan 2 çocuk babası Soner Çınar için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Çınar, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve güvenlik kayıtları:

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Kavşaktaki güvenlik ve MOBESE kameralarına yansıyan görüntüler, kazanın oluş biçimi hakkında önemli delil teşkil ediyor. Polis ekipleri, sürücüler ve olayla ilgili tanıkların ifadelerini alarak soruşturmayı sürdürüyor.

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler kazanın anbean kayda geçtiğini gösterirken, yetkililer trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Kırmızı ışık ihlallerinin yol açtığı sonuçlar bir kez daha ortaya çıkarken, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte olayın tüm ayrıntıları netleşecek.

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