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Bursa'da mirası büyütme çağrısı: Biba sergide 'Cumhuriyet demek her şeydir' mesajını yazdı

'Bakarsan Cumhuriyeti Görürsün' sergisi Bursa Kent Müzesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılında açıldı; Şahin Biba mirası koruma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:48

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa'da mirası büyütme çağrısı: Biba sergide 'Cumhuriyet demek her şeydir' mesajını yazdı

Bursa'da mirası büyütme çağrısı: Biba sergide 'Cumhuriyet demek her şeydir' mesajını yazdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Bakarsan Cumhuriyeti Görürsün' sergisini Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açtı. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan sergi, Cumhuriyet'in tarihî birikimini, toplumsal yaşama kattığı değerleri ve gelişim sürecini öne çıkarıyor.

Serginin içeriği ve ziyaret bilgileri:

Sergi, tarihi fotoğraflar, envanter materyalleri ve dijital içeriklerle Cumhuriyet dönemine ilişkin dönemeçleri adım adım aktarıyor. Ziyaretçilere dönemsel belgeler ve görsel arşiv sunan düzenleme, Cumhuriyet’in toplum ve kent yaşamına etkilerini görselleştiriyor. Sergi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar Bursa Kent Müzesi'nde açık olacak.

Başkan vekili Şahin Biba'nın mesajı:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, sergiyi ziyaretinde Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde verilen mücadelenin önemine dikkat çekti. Biba, ecdadın bıraktığı mirası koruyup geliştirme ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğuna vurgu yaparak sergideki aşamaların o dönemde verilen mücadeleyi gözler önüne serdiğini belirtti.

Sergi alanında oluşturulan 'Cumhuriyet Sözü' köşesine de uğrayan Başkan Vekili Biba, köşeye 'Cumhuriyet demek her şeydir' mesajını yazarak mirasın yaşatılmasına ilişkin çağrısını pekiştirdi. Biba, geçmişin değerini bilen bir nesil olarak bu mirası daha yukarılara taşımak için mücadeleye hazır olduklarını söyledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA ‘BAKARSAN CUMHURİYETİ GÖRÜRSÜN’ ADLI SERGİSİNİ ZİYARETE AÇTI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, SERGİNİN ‘CUMHURİYET SÖZÜ’ KÖŞESİNE "CUMHURİYET DEMEK HER ŞEYDİR" MESAJINI YAZDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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