Bursa'da motorcuların otomobili sarması trafikte gerilim yarattı

Bursa'da trafikte bir tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı

Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, trafikte seyir halindeki motosiklet sürücüleri ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre sonra büyümesiyle birlikte motosiklet sürücüleri, yol vermediği iddia edilen otomobil sürücüsünün peşine düştü.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre önce sözlü tartışma yaşandı, ardından motosikletliler otomobili takip etti. Görgü tanıklarının aktardığına göre motosikletliler otomobilin çevresinde hareket ederken araçta bulunan sürücü rahatsız oldu. Olay sırasında çevredeki trafik bir süre etkilendi.

Görüntüler ve değerlendirme:

Yaşananların bir bölümü başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlilerin otomobilin etrafında ilerlediği ve sürücünün çevresinde toplandığı anlar yer alıyor. Kayıtlar, trafikteki gerilimin kısa sürede nasıl tırmandığını gözler önüne seriyor.

Yetkili merciler veya taraflardan resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

BİR SÜRE DEVAM EDEN OLAYDA MOTOSİKLETLİLER OTOMOBİLİ TAKİP EDERKEN, YAŞANANLAR BAŞKA BİR SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.