Dolar 48,4550 +0,04%
Euro 56,3029 +0,07%
Bist 14.111,27 -0,28%
Altın Gram 6.904,91 -0,99%
EUR/USD 1,1614 -0,09%
Brent Petrol 99,16 +2,99%
--°

Bursa'da organize kaçakçılık operasyonunda milyonluk tütün ve makineler ele geçirildi

Bursa'da jandarma operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 3,2 milyon lira olan kaçak tütün, makaron ve sigara üretim malzemeleri ele geçirildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da organize kaçakçılık operasyonunda milyonluk tütün ve makineler ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde yürütülen soruşturmada arama ve operasyon düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ile Yıldırım ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlıklarının ortak çalışması sonucu, depo ve iş yeri niteliğindeki adreslerde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

ele geçirilen malzeme ve miktarlar:

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 200 bin lira olduğu değerlendirilen ürünler ile sigara üretiminde kullanılan ekipmanlara el konuldu. Ekiplerin tespit ettiği maddeler arasında 176 bin 600 adet bandrollü ve bandrolsüz makaron, 10 bin 300 adet makarona kıyılmış tütün basılarak hazırlanmış sigara, 518 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ve 4 kilogram bandrollü ve bandrolsüz nargile tütünü bulunuyor.

Ayrıca, 100 gramlık paketler halinde toplam 41 kilogram bandrollü tütün, 377 paket bandrolsüz sigara, 1.850 adet kesilmiş bandrol, 9 bin adet çok amaçlı boş sigara kutusu ve 27 bin adet şeffaf naylon sigara poşeti ele geçirildi. Kaçak üretimde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet sigara basma makinesi ile 1 adet sigara basma makinesi kompresörü de operasyon sırasında yetkililerce alındı.

soruşturma ve idari işlem:

Operasyonla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, Bursa İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili açıklamasında kaçakçılık faaliyetlerinin halk sağlığını tehdit ettiği ve kamu düzenini bozduğu vurgulandı.

Kurum, benzer faaliyetlerin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirirken, soruşturmanın devam ettiği, ele geçirilen malzeme ve ekipmanların incelenmesinin süreceği kaydedildi.

BURSA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, PİYASA...

BURSA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON 200 BİN LİRA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN ÇOK MİKTARDA KAÇAK TÜTÜN, MAKARON VE SİGARA ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aksu'da alevlerle mücadele sürüyor: çalışmalar kesintisiz devam ediyor
images

Anne çağrısı Bakırköy'de: cezasızlık algısına son verilsin
images

Özalp'te takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı
images

Tepebaşı'nda 'yan bakma' tartışması kavgaya dönüştü, üç kişi taburcu edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van OSB başkanından Erivan temasına tam destek: bölgesel kalkınma için stratejik adım

Geminbeli tüneli yine sonbahara kaldı: 13 yıllık inşaat sürüyor

Kültür ve eğitim köprüsü: Kerkükten Erzurum'a uzanan başarı ziyareti

Masa başı çalışma sindirim ve karaciğer sağlığını beklenmedik şekilde etkiliyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı