Bursa'da organize kaçakçılık operasyonunda milyonluk tütün ve makineler ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde yürütülen soruşturmada arama ve operasyon düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ile Yıldırım ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlıklarının ortak çalışması sonucu, depo ve iş yeri niteliğindeki adreslerde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

ele geçirilen malzeme ve miktarlar:

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 200 bin lira olduğu değerlendirilen ürünler ile sigara üretiminde kullanılan ekipmanlara el konuldu. Ekiplerin tespit ettiği maddeler arasında 176 bin 600 adet bandrollü ve bandrolsüz makaron, 10 bin 300 adet makarona kıyılmış tütün basılarak hazırlanmış sigara, 518 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ve 4 kilogram bandrollü ve bandrolsüz nargile tütünü bulunuyor.

Ayrıca, 100 gramlık paketler halinde toplam 41 kilogram bandrollü tütün, 377 paket bandrolsüz sigara, 1.850 adet kesilmiş bandrol, 9 bin adet çok amaçlı boş sigara kutusu ve 27 bin adet şeffaf naylon sigara poşeti ele geçirildi. Kaçak üretimde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet sigara basma makinesi ile 1 adet sigara basma makinesi kompresörü de operasyon sırasında yetkililerce alındı.

soruşturma ve idari işlem:

Operasyonla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, Bursa İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili açıklamasında kaçakçılık faaliyetlerinin halk sağlığını tehdit ettiği ve kamu düzenini bozduğu vurgulandı.

Kurum, benzer faaliyetlerin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirirken, soruşturmanın devam ettiği, ele geçirilen malzeme ve ekipmanların incelenmesinin süreceği kaydedildi.

BURSA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON 200 BİN LİRA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN ÇOK MİKTARDA KAÇAK TÜTÜN, MAKARON VE SİGARA ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.