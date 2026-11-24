Tomarza’da 24 Kasım anma töreni

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle anıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törenin akışı:

Program kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kurt tarafından Atatürk Heykeline çelenk sunuldu. Sunumun ardından tören korteji ve protokol yer aldı.

Katılımcılar ve sonraki etkinlikler:

Törene ilçe millî eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından Öğretmenler Günü, planlanan diğer etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

KAYSERİ'NİN TOMARZA İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA HÜKÜMET KONAĞI BAHÇESİNDE ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.