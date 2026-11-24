Cumayeri'de farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde, Dünya Diyabet Günü ve KOAH Günü kapsamında Cumayeri İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Etkinlikte sağlıklı yaşamın önemi ve kronik hastalıklarda erken teşhisin hayati rolü öne çıkarıldı.

etkinliğin rotası ve katılımcılar:

Yürüyüş Yeni Cami önünden başladı ve Kaymakamlık binası önünde sona erdi. Etkinliğe Cumayeri Kaymakamı Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu de katılarak destek verdi. Organizasyon boyunca katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve kronik hastalıklardan korunma konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

vurgulananlar ve sağlık taramaları:

Etkinlikte özellikle erken teşhis ve düzenli kontrollerin önemi sıkça vurgulandı. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, etkinlikle ilgili olarak "Sağlıklı bir yaşam ve diyabete karşı farkındalık için hep birlikte adım attık" ifadelerini kullandı. Yürüyüşün ardından sağlık görevlileri tarafından Kaymakam Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi.

Etkinlik, bölge halkında kronik hastalıklara karşı bilinç oluşturmayı ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğini tekrar gündeme taşıdı.

BAŞKAN KOLOĞLU YÜRÜYÜŞ SONUNDA ŞEKERİNİ ÖLÇTÜRDÜ.