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Bursa'da sanayi, Balkan ağlarıyla yeni pazar ve ortaklık arayışında

BTSO Başkanı Özer Matlı, BUSİAD, RUMELİSİAD, BAL-GÖÇ ve KIRCAALİSİAD temsilcileriyle bir araya geldi; Bursa-Balkan ticari ilişkiler ve ortak projeler gündeme geldi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bursa'da sanayi, Balkan ağlarıyla yeni pazar ve ortaklık arayışında

görüşmelerin odağı:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu ile bir araya gelerek Bursa sanayisinin mevcut gündemini, sanayicilerin beklentilerini ve kurumlar arası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Toplantılarda özellikle Balkan ülkeleriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iş dünyasının rekabet gücünü artıracak ortak adımlar ön plana çıktı.

rumelisiad ile ortak projeler:

BTSO heyeti, Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mutlu ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Görüşmede iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Balkan pazarlarıyla bağlantıların derinleştirilmesi ve ortak proje imkanları detaylı biçimde ele alındı.

bal-göç ve kırcaali̇siad ziyaretleri:

Başkan Matlı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı; Bursa ile Balkanlar arasındaki kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca Bulgaristan Kökenli Yönetici, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRCAALİSİAD) temsilcileriyle yapılan görüşmelerde de ortak proje ve iş birliği gündemi tekrarlandı.

"Şehrimizin iş dünyası örgütleri ve derneklerimiz, Bursa’nın ihtiyaçlarını sahada en iyi bilen paydaşlarımız. Her görüşme, birlikte atabileceğimiz yeni adımlar için bir fırsat" diyen Matlı, Bursa’nın bugünündeki üretim gücünde Balkanlardan gelen kuşakların emeğinin büyük olduğunu vurguladı. Matlı, dernek ve iş dünyası örgütlerinin birikimini BTSO imkanlarıyla birleştirerek üyeler için yeni pazarlar, yeni ortaklıklar ve yeni fırsatlar yaratılabileceğini belirtti.

Görüşmelerin takipçisi olacaklarını ifade eden Matlı, "Odamızın kapısı tüm paydaşlarımıza her zaman açık" mesajını yineledi.

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, BUSİAD İLE BALKAN KÖKENLİ DERNEK VE İŞ DÜNYASI...

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, BUSİAD İLE BALKAN KÖKENLİ DERNEK VE İŞ DÜNYASI ÖRGÜTLERİNİN TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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