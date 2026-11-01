Kutsal yolculuk için İhsangazi'den 71 kişi dahil 176 umreci uğurlandı

Kastamonu'dan kutsal topraklara birlik ve dua ile uğurlama

Kastamonu'dan kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan kafile, ilçelerden ve merkezden gelen yakınlarının katıldığı bir törenle uğurlandı. Toplam 176 kişilik kafilenin 71'ini İhsangazi ilçesinden vatandaşlar oluşturuyor; kafilede ayrıca 9 çocuk da bulunuyor.

uğurlama töreninin ayrıntıları:

İhsangazi İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen program İhsangazi Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve ilahiler seslendirildi. Katılımcılar, manevi atmosfer içinde yolculara iyi dileklerini iletti ve kutsal yolculuk için topluca dua etti.

kafile yapısı ve toplum üzerindeki etkisi:

Uğurlama programı, hem yolcuların hem de ailelerinin duygusal bir veda yaşadığı bir an oldu. İhsangazi İlçe Müftülüğü'nün düzenlemesiyle gerçekleşen tören, bölge halkının dayanışmasını ve kutsal göreve çıkanlara verdiği desteği ortaya koydu. Yolcuların dualarla uğurlanması, bu tür ziyaretlerin toplumsal ve dini boyutunun altını çizdi.

Programın ardından İhsangazili 71 yolcu, kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandı ve diğer katılımcılarla birlikte yolculuklarına başladı.

PROGRAMIN ARDINDAN ARALARINDA 9 ÇOCUĞUN DA BULUNDUĞU 71 İHSANGAZİLİ UMRECİ, KUTSAL TOPRAKLARA GİTMEK ÜZERE UĞURLANDI.