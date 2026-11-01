Seferihisar’da 30 yıllık çevreyolu tamamlandı, Millet Bahçesi ve battı-çıktı sözü

Seferihisar’da ulaşım rahatlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar’ın yıllardır beklediği çevreyolunu hizmete açtı. Açılışı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 yıllık ilçe beklentisinin gerçeğe dönüştüğünü belirtti ve Sığacık için yeni ulaşım ve yeşil alan projelerinin müjdesini verdi. Törene Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediyesi Başkan Vekili Fuat Gümüş, ilçe parti temsilcileri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çok sayıda Seferihisarlı katıldı.

projenin ayrıntıları:

Açılan yeni güzergâh, ilçeye alternatif giriş sağlayan 2 bin 700 metre uzunluğunda bir çevre yolu olarak planlandı. Çolak İbrahim Bey Mahallesi’nden başlayan yol, İzmir Caddesi üzerindeki sanayi sitesi kavşağından 93. Sokak yönüne uzanıyor ve Mektep Caddesi üzerinden ilçe merkezine bağlanıyor. Bu sayede Atatürk Caddesi, Nejat Hepkon Caddesi, 52/4 Sokak ve Sığacık Kavşağı’ndaki yoğunluğun azalması, hastane, adliye ve kamu kurumlarına ulaşımın kısalması hedefleniyor; yetkililer ulaşım süresinin 5 dakikaya düşeceğini vurguladı.

Yapımda İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı görev aldı. Güzergâhta 6 bin 500 ton asfalt kullanılarak toplam 27 bin metrekare yol alanı oluşturuldu. Altyapı ve zemin düzenlemelerinde 40 bin ton dolgu malzemesi kullanıldı ve yol boyunca 5 bin 200 metrekare taş duvar yapıldı. Proje, özellikle ağır tonajlı araçların ilçe merkezinden uzaklaştırılması ve transit geçişlerin daha güvenli yönetilmesi amaçlanarak tasarlandı.

gelecek projeler ve körfez temizliği:

Başkan Tugay konuşmasında Seferihisar ve İzmir için daha büyük projelerin hazırlandığını söyledi. Sığacık Dörtyol Kavşağı’na ilişkin planlama çerçevesinde, iki yıl içinde battı-çıktı inşa edileceği açıklandı. Tugay, Sığacık’taki Millet Bahçesi alanının da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmeler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edileceğini belirtti ve gerekli düzenlemelerin üç-dört ay içinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını aktardı.

Körfez temizliğiyle ilgili olarak Tugay, derelerden kaynaklanan kirliliğin büyük ölçüde önlendiğini ve arıtma tesislerinin daha verimli çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların bilgisi ve onayıyla çok yakında kapsamlı bir dip tarama ve temizlik çalışmasının başlayacağı müjdesi verildi. Tugay, İzmir Körfezi’nin çok daha temiz ve güven verici bir görünüm kazanacağını ifade etti.

Başkan Tugay ayrıca, kent için yapılan işlerin sadece görünür yatırımlardan ibaret olmadığını, uzun vadeli planlamayla 20-30 yıl sonrasını gözeten çözümler üreteceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlarla yapılan görüşmelere değinerek İzmir’in taleplerinin iletildiğini ve destek sözü alındığını belirtti. Konuşmasının sonunda Tugay, herkese eşit hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını, belediyeciliğin parti rozetinden bağımsız bir görev olduğunu ve kentin sorunlarını ortak akılla çözeceklerini dile getirdi; bu yaklaşımı birkaç kez vurgulayarak katılımcılardan güven istedi.

Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş ise çevre yolunun ilçenin yıllardır beklediği yatırım olduğunu söyleyerek, projenin esnaf ve yurttaşlar için konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağını belirtti. Büyükşehir ile uyumlu çalışmanın önemine dikkat çeken Gümüş, Başkan Tugay’a katkıları için teşekkür etti.

Yetkililer, altyapı, çevre ve ulaşım projelerinin birlikte ele alındığı bu dönemin ilçenin hem günlük yaşamını rahatlatacağını hem de turizm ve tarım gibi öncelikli alanlarda sürdürülebilir fayda üreteceğini kaydetti. Seferihisar’da başlayan yatırımların önümüzdeki dönemde battı-çıktı, Millet Bahçesi çalışmaları ve körfez dip tarama gibi uygulamalarla desteklenmesi planlanıyor; yetkililer tüm bu adımları halkın yaşam kalitesini yükseltme hedefiyle değerlendirdiklerini belirtti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SEFERİHİSAR’DA ULAŞIMI RAHATLATACAK YENİ ÇEVRE YOLUNU AÇILIŞ TÖRENİ İLE HİZMETE AÇTI.