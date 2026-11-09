Kış lastiğinde 15 kasım şart mı? uzmandan yol güvenliği uyarısı

Kış lastiği uygulamasının amacı ve resmî dönem:

Trafik güvenliğini artırmak ve kış şartlarında kazaları azaltmak amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği dönemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ticari araçlar için 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi. Bu tarih, yasal çerçeveyi gösterse de sahadaki uygulama ve risk algısı hava koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Değişim zamanı nasıl belirlenmeli?:

Lastik ustası Berkcan Onaylar, sürücülerin resmi tarihi beklemek zorunda olmadığını, havaların soğuması ve yol koşullarının tehlikeli hâle gelmesi durumunda kış lastiği değişiminin yapılması gerektiğini vurguluyor. Onaylar, "Resmî tarih 15 Kasım ama illa 15 Kasım’ı beklemeye gerek yok" diyerek erken müdahalenin önemine dikkati çekti.

Kış lastiği ile yaz lastiği arasındaki farklar ve riskler:

Kış lastiklerinin yapı ve bileşim farkları yaz lastiklerinden belirgindir. Onaylar, kış lastiklerinin yanlarında kar logosu bulunduğunu ve dişlerinin yaz lastiğine göre bariz şekilde daha kalın ve tırtıklı olduğunu belirtiyor. Ayrıca kış lastiğinin yaz aylarında kullanımı lastiğin fazla ısınmasına, yol tutuşunun bozulmasına ve özellikle virajlarda kayma riskine yol açabileceği için uygun mevsimde kullanılmasının önemi vurgulanıyor.

Ömür, bakım ve doğru seçim:

Lastik ömrü kullanım şartlarına göre değişiyor. Servisler yıllık 10 bin kilometre ve yaklaşık 45 bin kilometre sonrasında değişim önerirken, üreticiler ve uzmanlar kış lastiğinin maksimum 4-5 yıl içinde işlevini yitirebileceğini hatırlatıyor. Onaylar, lastiklerin her sürücünün kullanım koşullarına göre farklı aşınma gösterebileceğini belirterek düzenli kontrolün önemine dikkat çekti.

Lastik basıncının doğru ayarlanmaması aracın çekme yapmasına ve lastiğin içten aşınmasına yol açabiliyor; bu nedenle düzenli aralıklarla ustalara kontrol ettirmek gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca lastik satın alırken aracın modeline uygun ebatların tercih edilmesi ve maliyetten kaçınmamak gerektiği; mümkünse kaliteli ürün alınmasının uzun vadede risk ve maliyeti azalttığı bildirildi.

Uzmanın son uyarıları:

Özetle, 15 Kasım’ı beklemeye gerek yok; soğuyan havalarda, yolların riskli hâle geldiği dönemlerde erken kış lastiği uygulaması sürüş güvenliği açısından fayda sağlar. Doğru ebat, düzenli basınç kontrolü, periyodik ustalık muayenesi ve lastiğin yaşına dikkat etmek kış şartlarında güvenliğin temel unsurları olarak öne çıkıyor.

LASTİK USTASI BERKCAN ONAYLAR, KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞİMİNDE 15 KASIM'IN BEKLENMESİNE GEREK OLMADIĞINI BELİRTEREK LASTİK SEÇİMİ, KULLANIM ÖMRÜ VE BASINCI KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU.