İnegöl kitap günleri onuncu yılında coşkuyla kapandı

İnegöl Kitap Günleri 8 Kasım Pazar akşamı sona erdi

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 10. İnegöl Kitap Günleri, 30 Ekim Cuma günü başlayıp 8 Kasım Pazar akşamı sona erdi. On gün süren fuar boyunca her yaştan okurun ilgisini çeken organizasyon, ilk günden itibaren devam eden canlılığını son güne kadar korudu.

Fuar boyunca 105 yayınevi ve 145 yazarın katıldığı etkinliklerde, toplamda 1 milyonu aşkın kitap okurlarla buluştu. Gün içinde ve akşam saatlerinde alana akın eden binlerce ziyaretçi, on günlük sürede yaklaşık 200 binden fazla kitapseverin fuarı gezmesini sağladı.

etkinlikler ve ziyaretçi profili:

Hafta içi gündüzleri okullar ve öğrenciler fuarın yoğunluğunu oluştururken, hafta sonları ve akşam saatlerinde aileler ve farklı yaş gruplarından ziyaretçiler alana ilgi gösterdi. Yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günleri büyük ilgi gördü. Son gün programında ise Sertaç Abi, İsmail Hakkı Aydın, Hatice Nur Ege ve Dilek Cesur gibi isimler kitapseverlerle söyleşi ve imza etkinliklerinde bir araya geldi.

Organizasyon boyunca düzenlenen oturumlar ve imza programları, ziyaretçilerin yoğun katılımıyla dikkat çekti; yazarlar gelen ilgiden duydukları memnuniyeti sık sık dile getirdi ve İnegöllülere teşekkür etti.

belediye başkanı alper taban'ın değerlendirmesi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da son gün fuar alanını ziyaret ederek yazar buluşmalarına katıldı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Taban, imza günlerinde yazarlara kitaplarını imzalatıp katılımları için teşekkür ederek günün anısına hediyeler takdim etti. Taban organizasyon hakkında şunları söyledi: "Bir Kitap Günleri Fuarımızın daha sonuna geldik. Bu yıl 10’uncu yılı olmasına rağmen ilk günkü heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdiğimiz organizasyonun, vatandaşlarımız ve kitapseverler nezdinde de aynı heyecanla karşılanması bizim için büyük mutluluk. Bu süre zarfında misafir ettiğimiz 105 yayınevi ve 145 yazarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kitap Fuarımızın son gününde, son saatine kadar alanın dolu dolu olduğunu görüyoruz. Gelecek yıllarda da yine aynı heyecan ve coşku ile İnegöl Kitap Günlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz inşallah".

Onuncu yılında da ilk günkü coşku ve katılımla tamamlanan İnegöl Kitap Günleri, düzenleyiciler ve katılımcılar tarafından olumlu değerlendirilirken, gelecek yıllar için de beklentiyi yükseltti.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ 10. İNEGÖL KİTAP GÜNLERİ PAZAR AKŞAMI SONA ERDİ. İLK GÜNDEN İTİBAREN 10 GÜN BOYUNCA HER GÜN BİNLERCE ZİYARETÇİNİN AKIN ETTİĞİ ORGANİZASYON, 200 BİNİ AŞKIN KİTAPSEVERİ AĞIRLADI. FUARIN SON GÜNÜNE DE İLK GÜNKÜ HEYECAN, COŞKU VE KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ.