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ANTGİAD Anıtkabir ziyaretinde cumhuriyete sahip çıkma kararlılığını vurguladı

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş ve heyeti 10 Kasım'da Anıtkabir'de buluşarak Atatürk'ün bıraktığı Cumhuriyet mirasını kuşaklara taşıma sorumluluğunu vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

ANTGİAD Anıtkabir ziyaretinde cumhuriyete sahip çıkma kararlılığını vurguladı

ANTGİAD Anıtkabir ziyareti

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Ercan Yavaş ve dernek üyeleri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir’de bir araya gelerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ziyaret, derneğin geleneksel etkinlikleri arasında yer alıyor ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma kararlılığını pekiştirdi.

Ziyaret ve özel defter mesajı:

ANTGİAD heyeti, Anıtkabir Özel Defteri'ne dernek adına mesaj yazarak Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkma iradesini ortaya koydu. Yavaş, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras, bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu mirası gelecek kuşaklara daha güçlü biçimde taşımak hepimizin görevidir".

Atatürk'ün mirası ve gençliğe çağrı:

Yavaş, Atatürk’ün tarihsel liderliğine dikkat çekerek, bağımsızlık mücadelesinin sonuçlarının ve Cumhuriyet’in kazanımlarının altını çizdi. Eğitimden hukuka, kadın haklarından bilime uzanan devrimlerin Türkiye’ye çağdaş bir gelecek hedefi sunduğunu vurguladı ve Atatürk’ün eserinin Cumhuriyet olduğunu ifade etti.

"Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek milletimizin geleceğini değiştirdi. Askeri zaferini Cumhuriyet’le taçlandırdı. Eğitimden hukuka, kadın haklarından bilime uzanan devrimlerle Türkiye’ye çağdaş bir gelecek hedefi kazandırdı. Onun en büyük eseri Cumhuriyet, en büyük güvencesi ise Türk gençliğidir."

Atatürk’ün Cumhuriyet’i gençliğe emanet etmesinin önemine işaret eden Yavaş, genç iş insanları olarak bu sorumluluğun bilincinde olduklarını belirtti ve "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir demokrasi, daha üstün bir hukuk düzeni, daha nitelikli eğitim ve daha üretken bir Türkiye için çalışmayı görev biliyoruz" diyerek, Atatürk’e duydukları minneti ülkeye kazandıracakları yeni başarılarla göstereceklerini ifade etti.

ANTALYA GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (ANTGİAD) BAŞKANI ERCAN YAVAŞ VE DERNEK ÜYELERİ, 10 KASIM...

ANTALYA GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (ANTGİAD) BAŞKANI ERCAN YAVAŞ VE DERNEK ÜYELERİ, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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