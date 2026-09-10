Bursa'da taksi ihbarı polisi alarma geçirdi: kurusıkı tabancalar araç ve parkta bulundu

Olay yeri ve ihbar:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Karaağaç Mahallesi 1’inci Küçük Aralık Sokak'ta, bir ticari taksiden art arda ateş açıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İnceleme ve durdurma:

Görevli ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği tarafından şüpheli ticari taksiyi takibe alıp durdurdu. Araç ve çevresi didik didik aranarak olaya ilişkin bulgular toplandı.

Ele geçirilen maddeler ve şüpheli:

Yapılan çalışmada 2 adet kurusıkı tabanca tespit edildi. Bu tabancalardan biri Temenyeri Parkı'nda bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Hamza Ç. elindeki diğer kurusıkı tabancayı polise teslim etti.

Resmi işlemler ve soruşturma:

Ele geçirilen tabancalar muhafaza altına alındı ve şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE TİCARİ TAKSİDEN ART ARDA ATEŞ AÇILDIĞI İHBARI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ.