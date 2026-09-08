Mahbuba pastacılık serisiyle Foodist İstanbul'da dikkat çekti

Mahbuba, Foodist İstanbul Fuarı'nda pastacılık grubunu sergiledi

Mahbuba, 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Foodist İstanbul Fuarı'nda yeni pastacılık ürün grubunu sektör profesyonellerine tanıttı. Aktürk Group'un çay ve kahve portföyüne ek olarak geliştirdiği bu seri, fuar alanında dikkat çeken yeniliklerden biri oldu.

fuardaki ilgi ve ziyaretçi trafiği:

Stand yoğun ziyaretçi akınına uğradı; katılımcılar yeni ürünlere beklenenden fazla ilgi gösterdi. Yılmaz Aktürk etkinliğin keyifli ve verimli geçtiğini, artan marka bilinirliğinin bu yıl hem yerli hem yabancı ziyaretçi sayısını artırdığını söyledi. Zaman zaman trafiğe yetişmekte güçlük çekilse de ziyaretçilerin ilgisi ve olumlu geri dönüşleri ekibin memnuniyetini arttırdı.

yeni ürünlerin kapsamı ve markanın hedefleri:

Mahbuba'nın pastacılık serisi; ube tozlu krem şanti, kabartma tozu, tarçınlı vanilin, pudra şekeri ve kakao gibi ürünlerden oluşuyor. Aktürk Group'un hâlihazırda sürdürdüğü Türk kahvesi, kapsül kahve, çekirdek kahve ve filtre kahve üretimiyle birlikte bu yeni grup, markanın ürün çeşitliliğini genişletmeyi ve sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Fuar sonrası alınan geri bildirimler ve stand performansı, Mahbuba ekibine yeni ürün grubunun pazarda karşılık bulacağına dair motivasyon verdi ve markanın gelecek planları açısından olumlu bir işaret olarak değerlendirildi.

MAHBUBA, 1-4 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN FOODİST İSTANBUL FUARI’NDA YERİNİ ALDI.