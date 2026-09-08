Dolar 48,4557 +0,04%
Euro 56,3658 +0,19%
Bist 14.145,66 -0,04%
Altın Gram 6.942,87 -0,45%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,78 +1,56%
--°

Mahbuba pastacılık serisiyle Foodist İstanbul'da dikkat çekti

Mahbuba, 1-4 Eylül 2026 Foodist İstanbul Fuarı'nda tanıttığı pastacılık ürünleriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini ve olumlu geri dönüşlerini topladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Mahbuba pastacılık serisiyle Foodist İstanbul'da dikkat çekti

Mahbuba, Foodist İstanbul Fuarı'nda pastacılık grubunu sergiledi

Mahbuba, 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Foodist İstanbul Fuarı'nda yeni pastacılık ürün grubunu sektör profesyonellerine tanıttı. Aktürk Group'un çay ve kahve portföyüne ek olarak geliştirdiği bu seri, fuar alanında dikkat çeken yeniliklerden biri oldu.

fuardaki ilgi ve ziyaretçi trafiği:

Stand yoğun ziyaretçi akınına uğradı; katılımcılar yeni ürünlere beklenenden fazla ilgi gösterdi. Yılmaz Aktürk etkinliğin keyifli ve verimli geçtiğini, artan marka bilinirliğinin bu yıl hem yerli hem yabancı ziyaretçi sayısını artırdığını söyledi. Zaman zaman trafiğe yetişmekte güçlük çekilse de ziyaretçilerin ilgisi ve olumlu geri dönüşleri ekibin memnuniyetini arttırdı.

yeni ürünlerin kapsamı ve markanın hedefleri:

Mahbuba'nın pastacılık serisi; ube tozlu krem şanti, kabartma tozu, tarçınlı vanilin, pudra şekeri ve kakao gibi ürünlerden oluşuyor. Aktürk Group'un hâlihazırda sürdürdüğü Türk kahvesi, kapsül kahve, çekirdek kahve ve filtre kahve üretimiyle birlikte bu yeni grup, markanın ürün çeşitliliğini genişletmeyi ve sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Fuar sonrası alınan geri bildirimler ve stand performansı, Mahbuba ekibine yeni ürün grubunun pazarda karşılık bulacağına dair motivasyon verdi ve markanın gelecek planları açısından olumlu bir işaret olarak değerlendirildi.

MAHBUBA, 1-4 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN FOODİST İSTANBUL FUARI’NDA YERİNİ...

MAHBUBA, 1-4 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN FOODİST İSTANBUL FUARI’NDA YERİNİ ALDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da 2027 tarımsal plan: pamuk, hububat ve yem bitkileri ön planda
images

Türkiye'nin PISA performansı: son on yılda üç alanda istikrarlı artış
images

Canik'ten Avrupa'ya entegre savunma çözümleriyle stratejik çıkarma
images

Denizli sanayi odası dört yıllık dönüşümü tamamlayıp yeni ölçeğe hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okullarda acil tedbir talebi: öğretmenlerin büyük çoğunluğu akran zorbalığına tanık oluyor

Sakarya'da bilinç açıkken gerçekleştirilen ilk bölgesel anesteziyle meme koruyucu cerrahi

Konya'da 31 ilçede okul bahçe görevlisi uygulaması hayata geçiyor

Sağlam raporu çelişkisi: Koçlar Apartmanı davasında denetim iddiaları

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı