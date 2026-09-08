Van Erivan temaslarıyla bölgesel ticaretin açılımını hedefliyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Erivan’da gerçekleştirilen çalışma programının yalnızca bir ziyaret olmadığını, Van’ın bölgesel ekonomik rolünü güçlendirecek bir başlangıç olarak değerlendirildiğini söyledi.

Programın kapsamı ve imzalanan protokol:

2-5 Eylül tarihlerinde Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği'nin davetiyle düzenlenen çalışma programı kapsamında Van TSO heyeti Ermenistan-Türkiye İş Konferansı ile Ermenistan-Türkiye Ekonomik İşbirliği ve Sonraki Adımlar Paneli'ne katıldı. Toplantıların değerlendirmesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda yapıldı.

Takva, Van TSO olarak Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği ile bir iş birliği protokolü imzaladıklarını, heyetin B2B formatında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdiğini ve Ermenistan Üreticiler Expo 2026 Fuarı'na katıldıklarını belirtti. Bu temaslarda karşılıklı ticaret ve yatırım imkanları detaylı şekilde ele alındı.

Sınır kapıları ve Van'ın bölgesel rolü:

Takva, Erivan’da iş dünyaları arasında karşılıklı ilgi ve iş yapma isteğinin yüksek olduğunu vurguladı; insanların birbirini tanımak, ticaret ve yatırım yapmak istediğini söyledi. Diğer yandan Ermenistan’ın uluslararası konjonktürde bazı kısıtları olduğuna dikkat çekti.

Bu iradenin somut sonuçlara dönüştürülmesinin önemine işaret eden Takva, sınır kapılarının açılması, ulaşımın kolaylaştırılması ve iş insanlarının karşılıklı hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılmasının gerekliliğini öne çıkardı. Ona göre sınır kapıları yalnızca geçiş noktası değil, aynı zamanda ticaretin, yatırımın, turizmin ve ekonomik ilişkilerin kapısı konumunda.

Van’ın coğrafi konumunun sunduğu fırsatları hatırlatan Takva, ilin İran, Ermenistan, Irak ve Kafkasya eksenine uzanan bir aksın merkezinde bulunduğunu belirtti. Bu nedenle Van’ın Erivan’dan Tebriz’e, Erbil’den Kafkasya’ya uzanan bölgesel ticaret ağlarının merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Erivan programının ardından B2B görüşmelerine devam edeceklerini, sektör bazlı karşılıklı iş birlikleri oluşturmayı ve yatırım ile ticaret fırsatlarını somutlaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Takva, ticaretin toplumlar arasında güven tesis eden bir araç olduğunu vurguladı.

Van TSO, ekonomik ilişkilerin güçlenmesi ve iş dünyalarının birbirine yaklaşması için sürecin içinde olmaya, sorumluluk almaya ve çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

ERMENİSTAN SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI BİRLİĞİNİN DAVETİ ÜZERİNE 2-5 EYLÜL TARİHLERİNDE ERİVAN’A GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMA PROGRAMININ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, VAN TSO M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU SALONU’NDA DÜZENLENDİ.