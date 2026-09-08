Bursa'dan dünyaya çocuk modası: Junioshow 22'ncisi kapılarını açtı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık ile BEKSİAD iş birliğinde düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 22'nci edisyonuyla kapılarını Bursa Fuar Merkezi'nde açtı. Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonu üretim ve ihracat üssü olan Bursa, fuarda yeni sezon koleksiyonlarını ve üretim yeteneklerini uluslararası alıcılara sunuyor.

Açılışta paylaşılan mesajlar:

Fuarın açılış törenine Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, BTSO yönetim ve meclis üyeleri ile sektör paydaşları katıldı. Açılış konuşmalarında sektörün Bursa ekonomisindeki rolü, ihracata katkısı ve bölgenin tasarım odağı vurgulandı.

BTSO'nun perspektifi ve sektörün konumu:

İbrahim Burkay, bebe ve çocuk konfeksiyonunun Bursa'nın uzun yıllara dayanan tekstil birikimini inovasyon, tasarım ve markalaşmayla birleştirerek küresel başarıya taşıdığını söyledi. Burkay, Türkiye üretiminin yaklaşık %80'ini tek başına karşılayan Bursa'nın artık dünya liginde oyun kurucu bir merkez olduğunu belirtti ve BTSO olarak sektörlerin küresel pazarlara açılmasını öncelik haline getirdiklerini dile getirdi.

Bursalı firmaların uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurmasını sağlayan organizasyon yetkinliğine dikkat çeken Burkay, KFA Fuarcılık ile yürütülen alım heyeti programları ve Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE projelerinin ihracata ivme kazandırdığını ifade etti. Bu platformun, firmaların sipariş hacmini artırmanın ötesinde katma değerli ihracat çıtasını yükselteceğine işaret etti.

Sektör temsilcileri ve yerel yönetimden değerlendirmeler:

Mehmet Bayezit, Junioshow'un sektör için en önemli uluslararası vitrinlerden biri olduğunu belirterek BTSO ve KFA Fuarcılık'ın organizasyonel katkılarına teşekkür etti. Bayezit, fuarın özellikle nitelikli yabancı alıcıları kentte ağırlama yeteneğinin sektörün sürdürülebilir ihracat hedefleri açısından kritik olduğunu vurguladı.

Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ise sektörün istihdam ve katma değer üretimindeki payına dikkat çekti; Junioshow'un uluslararası niteliğinin hem Bursa'nın ihracat hacmine hem de ülkenin dış ticaret hedeflerine stratejik katkı sağladığını söyledi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise Vişne Ticaret Bölgesi'nin yerel atölyelerden küresel pazarlara erişen bir üretim ekosistemine dönüşümünü anlattı ve bölgenin altyapı geliştirme çalışmalarında sektörle ortak hareket ettiklerini kaydetti.

22'nci Junioshow, 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında trend belirleyen yeni sezon koleksiyonları, ikili iş görüşmeleri (B2B) ve yabancı alım heyetleri organizasyonlarıyla dünya pazarlarından gelen profesyonel alıcıları ağırlamaya devam edecek. Fuarda Bursalı üreticiler, tasarım ve üretim kabiliyetlerini küresel alıcıların karşısına çıkarırken, şehrin bebe ve çocuk konfeksiyonundaki liderliği bir kez daha görünür hale geliyor.

Junioshow, sektör paydaşlarına yeni iş bağlantıları, ihracat fırsatları ve marka görünürlüğü sağlama misyonunu sürdürerek Bursa'nın tekstil geleneğini modern tasarım ve pazarlama stratejileriyle buluşturmaya devam ediyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) İŞTİRAKİ KFA FUARCILIK İLE BEBE ÇOCUK KONFEKSİYONU SEKTÖRÜ SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (BEKSİAD) İŞ BİRLİĞİNDEBU YIL 22’NCİSİ DÜZENLENEN JUNİOSHOW BURSA ULUSLARARASI BEBE, ÇOCUK HAZIR GİYİM VE ÇOCUK İHTİYAÇLARI FUARI, BURSA FUAR MERKEZİ’NDE KAPILARINI AÇTI. BEBE VE ÇOCUK KONFEKSİYONUNDA TÜRKİYE’NİN ÜRETİM VE İHRACAT ÜSSÜ OLAN BURSA’NIN TASARIM GÜCÜNÜ KÜRESEL VİTRİNE TAŞIYAN FUAR, YERLİ VE YABANCI PROFESYONEL ALICILARI SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTURDU.