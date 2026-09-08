Erzurumspor FK Beşiktaş randevusuna hazırlanıyor

Erzurumspor FK, beşiktaş maçının hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Erzurumspor FK, hazırlıklarını Erzurumspor Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, maç takvimi öncesi takımın ritmini korumayı hedefledi.

Antrenmanın içeriği:

Seans dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda oyuncular pas drili ve 5'e 2 çalışmalarıyla yoğunlaştı; devamında taktiksel düzen üzerinde duruldu. Antrenmanın son bölümünde futbolcular yarı alanda oyun oynayarak maç temposuna yakın uygulamalar yaptı.

Program ve kadro durumu:

Erzurumspor FK, Beşiktaş hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla sürdürecek ve programı perşembe gününe kadar devam ettirecek. Kulüp yetkilileri, maç öncesinde takımda sakat veya eksik oyuncu bulunmadığını bildirdi.

ERZURUMSPOR FK, BEŞİKTAŞ MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ . TEKNİK DİREKTÖR SERKAN ÖZBALTA