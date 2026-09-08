Yazlık sinema kütüphanesi Karabüklülerin kültür yaşamını canlandırıyor

Yıllarca kapalı kaldıktan sonra bu yaz yeniden hizmete açılan Yenişehir Yazlık Sinema, bünyesindeki kütüphaneyle de Karabüklülerin kültürel yaşamına katkı sunuyor. Yeniden düzenlenen alan, yalnızca film gösterimleri için değil, okuyucuların erişebileceği bir kültür noktası olarak da önem taşıyor.

Kitap bağış kampanyası ve koleksiyon:

Karabük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kitaplar Senden, İçecek Karabük Belediyesi’nden kampanyası, 24-31 Ağustos tarihleri arasında yoğun ilgi gördü. Vatandaşların getirdiği kitaplarla kütüphanenin koleksiyonu genişledi; çocuk kitaplarından romanlara, edebiyat eserlerinden farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik kitaplara kadar çeşitlilik arttı. Kampanya sayesinde mekânda herkes için okunacak materyal bulunması hedeflendi.

Çok yönlü sosyal etkinlik alanı:

Yenişehir Yazlık Sinema sadece kütüphanesiyle değil, film gösterimleri, spor müsabakaları, çocuk ve aile etkinlikleri gibi çeşitli organizasyonlarla da vatandaşları ağırlıyor. Tesisin sunduğu menü ve ekonomik fiyat uygulaması, sosyal alandan daha fazla kişinin yararlanmasını sağlıyor ve mekânı günlük kullanım için cazip kılıyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tesisin yeniden açılmasının hedefini şöyle özetledi: "Biz Yenişehir Yazlık Sinema’yı yeniden hizmete açarken buraya eski günlerindeki canlılığını yeniden kazandırmak istedik." Çetinkaya, ailelerin, çocukların ve gençlerin bu alanda vakit geçirdiğini, farklı etkinliklerin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Belediye yetkilileri, kütüphane ve diğer sosyal faaliyetlerin bölgedeki kültürel yaşamı güçlendirmeyi amaçladığını, benzer projelerin sürdürülerek her kesimin ulaşabileceği hizmetlerin artırılacağını belirtti. Yenişehir Yazlık Sinema, hem kültürel hem de sosyal etkinlikleriyle kent sakinlerine açık bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

YILLARCA KAPALI KALDIKTAN SONRA BU YAZ YENİDEN HİZMETE AÇILAN YENİŞEHİR YAZLIK SİNEMA, BÜNYESİNDEKİ KÜTÜPHANEYLE DE KARABÜKLÜLERİN KÜLTÜREL YAŞAMINA KATKI SUNUYOR.