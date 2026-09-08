Karabük lojistik merkezi için Railport'ta intermodal altyapı yerinde incelendi

Karabük heyeti Railport tesislerini değerlendirdi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) heyeti, Karabük Lojistik Merkezi'nin fizibilite çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Railport Terminal İşletmeleri A.Ş.'yi ziyaret ederek tesisin intermodal lojistik altyapısını yerinde inceledi. Ziyarette, lojistik merkezlerin işleyişine ilişkin iyi uygulama örnekleri ve saha uygulamaları paylaşıldı.

intermodal entegrasyon ve demiryolu altyapısı:

Heyet, Türkiye'nin ilk intermodal lojistik terminali olma özelliğini taşıyan Railport'ta, demiryolu, karayolu ve denizyolu taşımacılığının tek merkezde buluşturulduğu sistemi yakından gördü. Tesis bünyesindeki her biri 750 metre uzunluğunda 6 demiryolu hattı incelenerek, demiryolu altyapısının yük aktarımı ve zaman yönetimine sağladığı avantajlar değerlendirildi. Ayrıca denizyolu ile demiryolu-karayolu ağlarının entegrasyonuna ilişkin operasyonel süreçler hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

depolama, yük çeşitliliği ve saha uygulamaları:

Terminalin toplam 20 bin metrekarelik depolama alanı da gezilerek kullanım dağılımı değerlendirildi; bu alanın 15 bin metrekarelik bölümünün antrepo, 5 bin metrekarelik bölümünün ise Gümrük Muayene Alanı (GMA) olarak düzenlendiği belirtildi. Heyete, konteyner, genel kargo, bitmiş araç, treyler ve swap body gibi farklı yük gruplarına yönelik intermodal hizmetlerin nasıl sağlandığı hakkında uygulamalı bilgiler sunuldu.

fizibilite süreci ve katılımcılar:

Teknik geziye; KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Birim Başkanı Alper Erenler, Karabük Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Şakir Adem Yazıcı, uzman Özkan İrken, Karabük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Alper Tolga Saka, Eskipazar OSB Müdürü Murat Tümen ile Karabük Lojistik Merkezi fizibilite raporu çalışmalarını yürüten Berkant Güzelküçük katıldı.

karşılıklı bilgi paylaşımı ve teşekkür:

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, ziyaret sırasında bilgi ve tecrübelerini paylaşan Railport Terminal İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Fatih Yılmazkarasu ile Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı Muammer Kemiksizoğlu'na misafirperverlikleri ve teknik inceleme sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti. Heyet, elde edilen saha bulgularını Karabük Lojistik Merkezi fizibilite raporuna aktararak proje çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI (KTSO) HEYETİ, KARABÜK LOJİSTİK MERKEZİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE BULUNAN RAİLPORT TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.'Yİ ZİYARET EDEREK TESİSİN İNTERMODAL LOJİSTİK ALTYAPISINI YERİNDE İNCELEDİ.