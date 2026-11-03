Bursa’da üç bas sesinin buluştuğu senfonik akşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi oda orkestrası Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3 Bas Ses Senfonik konseri, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’ya vekaleten Başkan Vekili Kevser Öztürk ile çok sayıda izleyici katıldı. Orkestra Şefi Hakan Şensoy yönetimindeki performans, senfonik düzenlemelerle zenginleştirilen eserlerle salonu dolduranlardan uzun süre alkış aldı.

solistler ve albette eşlik edenler:

Konserde sahneyi paylaşan solistler Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu ve Zafer Erdaş sesleriyle öne çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır ise kemanıyla orkestraya eşlik ederek konser repertuarına ayrı bir renk kattı. Eserlerin senfonik düzenlemeleri, dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı ve sık sık alkışlarla kesildi.

etkinliğin mesajı ve kapanış:

Konser sonrası konuşan Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır, 'Bursa, her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hem eğitim hem kültür hem sanat hem de vizyonumuzu daha fazla ne kadar ileriye taşıyabiliriz, bunu hep düşünüyoruz. Bugün de aslında bir nevi açılışımız gibi oldu. Çünkü Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kendi oluşturduğu Oda Orkestrası’nın ilk senfonik konseri ve sezon içerisinde devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Etkinliğin sonunda Başkan Vekili Kevser Öztürk ve Genel Sekreter Köken tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi; izleyiciler de konserin düzenlenmesinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘3 BAS SES SENFONİK’ KONSERİNDE, OPERANIN USTA SANATÇILARI, BURSALILARA MÜZİK DOLU UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.