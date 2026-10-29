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Bursa'da yağışa rağmen salonda cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Bursa'da yağışa rağmen Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Vali Erol Ayyıldız konuştu; öğrenciler sahne aldı ve Cumhuriyetin 103. yılı kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:49

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bursa'da yağışa rağmen salonda cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Tayyare Kültür Merkezi'nde resmi törenle kutlama

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı, yağışlı hava nedeniyle Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen resmi programla coşkuyla kutlandı. Salon programında günün anlam ve önemi vurgulanırken, kutlamalar Cumhuriyetin kazanımlarına dikkat çeken konuşmalar ve öğrenci gösterileriyle sürdü.

valinin mesajı:

Bursa Valisi Erol Ayyıldız törende yaptığı konuşmada Cumhuriyetin önemine ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine dikkat çekti. Ayyıldız, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; milletin özgür yaşama iradesinin ve bağımsızlığa bağlılığının en somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Konuşmasında Cumhuriyetin gelecek nesillere aktarılması gereken bir miras olduğuna işaret eden Ayyıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

öğrencilerden gösteriler ve kutlama atmosferi:

Farklı okullardan öğrenciler hazırladıkları gösterilerle sahne alarak programı renklendirdi. Sunulan etkinlikler Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünün anlamını yansıtan temalar etrafında şekillendi ve salondaki katılımcılar tarafından takip edildi. Öğrencilerin performansları, törene katılanların duygu ve gururunu pekiştirdi.

Tören boyunca yapılan vurgular, Cumhuriyetin değerlerinin korunması ve aktarılmasının önemine işaret etti. Bursa'da 29 Ekim kutlamaları, hava koşullarına rağmen salonda sürdürülen programla birlik ve beraberlik duygusunu öne çıkararak tamamlandı.

BURSA’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN RESMİ KUTLAMA...

BURSA’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN RESMİ KUTLAMA PROGRAMI, YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE TAYYARE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BURSA VALİSİ EROL AYYILDIZ’IN KONUŞMA YAPTIĞI TÖRENDE ÖĞRENCİLER SAHNE ALDI, CUMHURİYET’İN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ GURURLA KUTLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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