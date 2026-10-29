Akyaka’da maviye taşınan cumhuriyet coşkusu

Akyaka'da su altı kutlaması:

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl su altında gerçekleştirilen anlamlı bir etkinlikle taçlandı. Akif Toz ve Göktuğ Erdem adlı iki dalgıç, dalış yaparak denizin derinliğinde Türk bayrağı açtı ve Cumhuriyet'in 103. yılını böylece deniz ile buluşturdu.

etkinliğin görüntüleri ve mesajı:

Dalgıçların su altındaki düzenli hareketleri ve bayrağın suyun içinde dalgalanışı, kutlamaya hem görsel hem de sembolik bir boyut kazandırdı. Etkinlik, Akyaka'nın mavi sularında Cumhuriyet coşkusunun farklı biçimlerde ifade edilebileceğini gösterdi ve yerel kutlamalara özgün bir renk kattı.

Akyaka'da bayram geleneği:

Her yıl 29 Ekim'de çeşitli etkinliklerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu kez denizle bütünleşti. Akyaka'da açılan Türk bayrağı, kutlamanın simgesi olarak öne çıktı ve bölgedeki bayram atmosferine yeni bir anlatım ekledi.

Akif Toz ve Göktuğ Erdem'in gerçekleştirdiği bu su altı gösterisi, hem yerel halk hem de etkinliği izleyenler için unutulmaz kareler bıraktı; Cumhuriyet'in yıldönümü denizin derinliklerinde de coşkuyla anıldı.

MUĞLA’NIN ULA İLÇESİNE BAĞLI AKYAKA MAHALLESİ’NDE İKİ DALGIÇ, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SU ALTINDA TÜRK BAYRAĞI AÇARAK 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI.