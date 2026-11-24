Bursa'da dron destekli trafik denetiminde dikkat çeken yakalama

Bursa'nın Gürsu ilçesinde polis ekiplerinin dron desteğiyle gerçekleştirdiği trafik denetiminde, uygulama noktasını fark eden bir sürücünün yön değiştirmesi havadan tespit edildi. Olay, Ankara Yolu Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.

Denetim anı ve takip:

Uygulama noktasına yaklaşan 16 BZA plakalı otomobilin sürücüsü, konuyu gözüne çarpınca rotasını değiştirdi ve Gürsu Metro İstasyonu yan yoluna girdi. Bu hareket, uygulamayı dron ile havadan izleyen ekipler tarafından anında fark edildi ve bilgi yerdeki birimlere iletildi. Havadaki takip sayesinde araç kısa sürede durduruldu.

Alkol testi ve uygulanan yaptırımlar:

Durdukten sonra sürücüye yapılan alkol testinde 1.77 promil alkol olduğu belirlendi. Sürücü Uğurcan Y. hakkında alkollü araç kullanmaktan işlem başlatıldı; sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, dron kullanımının özellikle uygulama noktasını fark ederek güzergah değiştiren sürücülerin tespitinde etkin olduğunu belirtti. Denetimlerin, trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü araç kullanımını engellemek amacıyla sürdürüleceği ifade edildi.

BURSA’DA POLİS EKİPLERİNİN DRON DESTEKLİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TRAFİK DENETİMİNDE İLGİNÇ ANLAR YAŞANDI. UYGULAMA NOKTASINI FARK EDEN SÜRÜCÜ, KONTROL NOKTASINA GİRMEK YERİNE YAN YOLA YÖNELDİ. HAVADAN DRONLA TAKİP EDİLEN OTOMOBİL, KISA SÜRE SONRA POLİS EKİPLERİNCE DURDURULDU. SÜRÜCÜYE YAPILAN ALKOL TESTİNDE 1.77 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI. EHLİYETİNE 6 AY EL KONULAN SÜRÜCÜYE 25 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI.