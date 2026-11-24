Fatih'te tramvay ve İETT otobüsünün çarpışma anı

Fatih Millet Caddesi'nde dün saat 15.10'da tramvay yolundan geçen İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza meydana geldi. Olayda 15 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

kaza anı görüntülerinde ne görülüyor:

Kamuya yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarında, tramvayın hat üzerinde ilerlediği sırada otobüsün tramvay yoluna çıktığı ve iki aracın çarpıştığı görülüyor. Görüntüler çarpışmanın ilk anlarını net biçimde kaydediyor.

görüntülerin kayda geçmesi ve müdahale:

Kaza anının kayıt altına alınması, olayın gelişimini belgeledi. Kazanın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere götürüldü.

FATİH'TE İETT OTOBÜSÜYLE TRAMVAYIN ÇARPIŞTIĞI VE 15 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. GÖRÜNTÜLERDE TRAMVAYIN İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTIĞI GÖRÜLÜYOR.