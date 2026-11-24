Çaycuma yollarında yapay zekâ destekli hız taraması 26 ihlal ortaya çıkardı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma ilçesinin Saltukova ve Karapınar güzergâhlarında yürüttükleri trafik denetiminde yapay zekâ destekli radar sistemi kullandı. Uygulamada güzergâhtan geçen araçların hızları takip edildi ve uygulama sonucunda 26 hız ihlali belirlendi.

uygulamanın işleyişi:

Radar sistemiyle tespit edilen araçlar ekipler tarafından durduruldu. Durdurulan araçlarda sürücü ve belge kontrolleri gerçekleştirildi; özellikle araçların muayene süreleri, zorunlu trafik sigortalarının geçerliliği ile yetki belgesi gerektiren araçların belgeleri incelendi. Denetimler sırasında, sistemin tespitlerine dayalı kontrollerin hem hız hem de belge uygunluğu açısından etkin olduğu gözlendi.

denetim sonrası ve uyarılar:

Denetim esnasında sürücülere trafik kurallarına uyulması ve belirlenen hız limitlerinin aşılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Kontrolleri tamamlanan ve mevzuata uygun bulunan sürücülerin yollarına devam etmelerine izin verildi. Bölge Trafik ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE, YAPAY ZEKA DESTEKLİ RADAR SİSTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE HIZ SINIRINI AŞTIĞI BELİRLENEN 26 ARAÇ TESPİT EDİLDİ.