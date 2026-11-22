Operasyonun kapsamı:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmada, yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettiği değerlendirilen banka hesapları ve bu hesaplarla bağlantılı kişiler üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, yapılan istihbarat ve takip çalışmaları sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Çalışmaya, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Tespit edilen adreslere kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve ilgili noktalarda aramalar gerçekleştirildi.

Gözaltı, delil ve yargılama süreci:

Operasyon kapsamında belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi; bu materyaller adli işlemler için kayıt altına alındı ve incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan kişilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kurumsal açıklama ve devam eden süreç:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve benzeri suç organizasyonlarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Soruşturma kapsamında ele geçirilen veri ve belgelerin incelenmesine devam edileceği, bağlantıların detaylı şekilde araştırılacağı açıklandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek bulgular doğrultusunda yeni adımlar atılabileceği, hukuki süreçlerin titizlikle takip edileceği vurgulandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 2’Sİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ. DİĞER 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA İSE ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI.