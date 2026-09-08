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Gübre tedarikinde güvenlik adımı: Rusya ile sevkiyat mutabakatı imzalandı

Bakan İbrahim Yumaklı, Rusya Federasyonu ile imzalanan Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakatı ile gübre ve ham madde tedarikinin planlı üretim hedefleri doğrultusunda güvence altına alındığını duyurdu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 18:33

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gübre tedarikinde güvenlik adımı: Rusya ile sevkiyat mutabakatı imzalandı

Mutabakatın amacı ve kapsamı:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya paylaşımında, Rusya Federasyonu ile imzalanan Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakatı sayesinde ülkenin gübre ve gübre ham maddesi tedarikinin güçlendirileceğini açıkladı. Bakan Yumaklı, mutabakatın özellikle planlı üretim hedefleri doğrultusunda, girdilere kesintisiz ve sürdürülebilir erişimi sağlamayı amaçladığını belirtti.

Açıklamada, bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmaların gübre tedarikinde oluşturabileceği risklere karşı kaynak çeşitliliğinin artırıldığı ve bunun sektörde arz güvenliğine katkı sunacağı vurgulandı. Mutabakatın üretimi destekleyecek ve piyasaya kesintisiz ürün arzı sağlayacak bir adım olduğu ifade edildi.

Üreticilere etkisi:

Bakanlığın hedefi, tarımsal üretimde aksamaları önleyerek çiftçilerin girdiye erişimini güvence altına almak. Yumaklı, bu adımın üreticilere doğrudan fayda sağlayacağını ve tedarik zincirindeki kırılganlıkları azaltacağını söyledi.

Yetkililer, mutabakatın uygulanmasının ardından lojistik, depolama ve zamanlı sevkiyat süreçlerinin de takip edileceğini; böylece piyasada ani dalgalanmaların ve arz boşluklarının önlenmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

Mutabakatın ülkemize ve üreticilere hayırlı olmasını diliyoruz, denilerek açıklama sonlandırıldı.

Bakan Yumaklı: &quot;Rusya ile imzaladığımız Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakatı ile gübre tedarikini...

Bakan Yumaklı: "Rusya ile imzaladığımız Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakatı ile gübre tedarikini güvence altına alıyoruz"

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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