Bilimsel saha çalışmasıyla zemin haritalama:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ve akademisyenlerin katılımıyla yürütülen proje kapsamında Denizli Havzasında SPAC (Uzamsal Özilişki) ölçümleri gerçekleştiriliyor. Çalışma, kentin deprem güvenliğini artırmak ve imar kararlarını bilimsel verilere dayandırmak amacıyla planlandı. Saha ölçümleri, zemine zarar vermeden yürütülebilen nondestrüktif bir yaklaşımla yapılıyor ve kentin yer altı yapısına ilişkin kritik bilgileri ortaya koyuyor.

SPAC yöntemi ve teknik önemi:

SPAC yöntemi, yer altında ve yüzeyde doğal olarak oluşan, mikrotremor olarak adlandırılan düşük düzeyli titreşimlerin hassas cihazlarla kaydedilmesine dayanıyor. Bu kayıtlar üzerinden yer altındaki sismik dalga hızları ve zemin tabakalarının özellikleri analiz ediliyor. Özellikle kesme dalgası hızlarının belirlenmesi, zeminin deprem sırasındaki davranışını öngörmede temel gösterge niteliği taşıyor. Yöntemin en önemli avantajı, uygulama sırasında kazı veya başka bir müdahale gerektirmemesi ve çevresel etkilerinin çok düşük olmasıdır.

Planlama ve risk azaltmada beklenen katkılar:

Saha çalışmalarından elde edilecek veriler, Denizli Afet Master Planı ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları için bilimsel bir temel sağlayacak. Daha doğru zemin sınıflandırmaları ve dalga hızı profilleri, kentsel imar düzenlemeleri, afet hazırlıkları ve önceliklendirilmiş risk azaltma önlemlerinin belirlenmesinde kullanılacak. Elde edilen çıktılar ayrıca gelecekte yapılacak ayrıntılı jeoteknik incelemelerin yönlendirilmesine de imkan tanıyacak.

Yetkililer, ölçümlerin devam ettiğini ve bilimsel veriler ışığında karar alma süreçlerinin güçlendirilerek Denizli’nin daha dirençli bir kent haline getirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Projenin sonuçlarının, yerel yönetim planlaması ve afet yönetimi uygulamalarına doğrudan katkı sunması bekleniyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ VE AKADEMİSYENLERİN KATILIMIYLA YÜRÜTÜLEN TÜBİTAK 1001 PROJESİ KAPSAMINDA DENİZLİ HAVZASI’NDA SPAC ÖLÇÜMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. ZEMİNE ZARAR VERMEDEN UYGULANAN YÖNTEMLE KENTİN DEPREM GÜVENLİĞİ VE İMAR PLANLAMASI İÇİN KRİTİK VERİLER ELDE EDİLECEK.