Doğal gaz ürünlerinin yaşam döngüsü izlenebilir hale geliyor:

Aksa Doğalgaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Ar-Ge projeleri kapsamında, GAZBİR-GAZMER iş birliğiyle geliştirdiği Doğal Gaz Ürün Güvenliği ve Takip Sisteminin pilot uygulamalarını tamamladı. Proje, doğal gaz dağıtım sektöründe ürün güvenliğini ve izlenebilirliği artırmayı hedefleyen, sektörde bir ilk niteliğinde bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Pilot aşaması, Ordu-Giresun ve Tokat-Amasya dağıtım bölgelerinde hayata geçirildi. Sistem kapsamında her ürüne tanımlanacak benzersiz kod numarası ile tüketici sorumluluğundaki ekipman ve cihazların üretim aşamasından tesisata montajına, son kullanıcıya ulaşmasına kadar tüm süreçleri ilişkilendirip takip etmek mümkün olacak.

Nasıl çalışıyor:

Sistemde her ürünün kimlik bilgileri, üretim verileri ve monte edildiği tesisat kayıt altına alınacak. Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, sistemin ekipmanın hangi projede kullanıldığını, hangi tesisata monte edildiğini ve hangi son kullanıcıya ulaştığını üretim aşamasından itibaren izlemeye imkan tanıdığını belirtti. Bu sayede ürünlerin tüm geçmişi hem takip edilebilecek hem de raporlanabilecek.

Uygulama, ürünlerin yaşam döngüsünü görünür kılarak malzeme geçmişi ve kalite bilgilerini her aşamada kontrol edilebilecek hale getiriyor. Operasyonel süreçlerin etkin yönetimi, bakım ve değişim ihtiyaçlarının tespiti ile geri çağırma süreçlerinin hızlanması sistemin temel faydaları arasında yer alıyor.

Beklenen etkiler ve hedefler:

Arslan, sistemin doğrulama ve onay mekanizmalarıyla desteklenerek sahte ve güvenlik koşullarını karşılamayan ürünlerin doğal gaz tesisatlarında kullanılmasının önüne geçeceğini vurguladı. Kullanım ömrünü tamamlayan veya güvenlik standartlarına uymayan ekipmanların piyasadan ve tesisatlardan çıkarılması süreçlerinin daha etkin yönetilmesi hedefleniyor.

Projenin ikinci fazında sistemin tüm sektörde yaygınlaştırılması planlanıyor. Yaygınlaştığında, ürün ve ekipmanların üretimden son kullanıcıya kadar hızlı, güvenli ve hatasız şekilde takip edilmesiyle tüketici güvenliği ve sektörel güvenilirlik güçlendirilecek.

Sistem, hem regülasyon uyumunu destekleyecek hem de doğal gaz dağıtım operasyonlarında şeffaflığı artırarak risklerin azaltılmasına katkı sunacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

AKSA DOĞALGAZ, EPDK AR-GE PROJELERİ KAPSAMINDA GAZBİR-GAZMER İŞ BİRLİĞİYLE GELİŞTİRDİĞİ DOĞAL GAZ TESİSATLARINDA KULLANILAN ÜRÜN VE EKİPMANLARIN ÜRETİM BİLGİLERİYLE MONTE EDİLDİKLERİ TESİSATLARI EŞLEŞTİRECEK DOĞAL GAZ ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TAKİP SİSTEMİ’NİN PİLOT UYGULAMALARINI TAMAMLADI.