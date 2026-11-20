Sungurlu'da yatırımlar ve esnaf buluşması

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediye tarafından düzenlenen esnaf buluşmasında ilçede son 2,5 yılda gerçekleştirilen yatırımları anlattı. Dr. Devlet Bahçeli Caddesi'ndeki kahvaltılı toplantıya Sunguroğlu, Turan, Akçay ve Başpınar mahallelerinin esnafı katıldı. Programda sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığı cadde de yer aldı.

Yatırım büyüklüğü ve bütçe dönüşümü

Başkan Dere, göreve geldiklerinde belediyenin bütçesinin 450 milyon lira olduğunu, 350 milyon lira borç bulunduğunu, bugünse yıllık bütçenin 2 milyar 150 milyon liraya yükseldiğini belirtti. Dere, '2,5 senede 1,5 milyar liralık yatırım yapmışız' diyerek yapılan harcamaların ölçeğini vurguladı ve bunların 'sadece bir ilçenin değil, bir ilin yapamayacağı' yatırımlar olduğunu ifade etti.

Altyapı, imar hedefleri ve sanayi planları

Dere, altyapı alanında su işleri ve dere ıslah çalışmalarının öncelikli olduğunu, '2 yılda Sungurlu'nun dereleri bitecek' hedefini paylaştı. Tarihsel olarak asfalt çalışmalarına da değinen Dere, '1866'dan beri atılan asfalttan daha çok asfalt attık' sözünü kullandı. Belediye, imar planını 2050 hedefli ve 80 bin nüfus projeksiyonuna göre hazırladığını belirtti; Dere, 2027 yazından itibaren ilçede konut sıkıntısı yerine konut fazlası olacağını öngördüklerini söyledi.

İstihdam ve sanayi yatırımlarına ilişkin olarak organize sanayinin genişletilmesi planlarının sürdüğünü, 7 bin dönüm için gerekli çalışmaların yapıldığını, Sanayi Bakanlığı'nın onayını aldıklarını ve Tarım Bakanlığı sürecinin devam ettiğini aktardı. Dere ayrıca belediye yönetiminde şeffaflığa vurgu yaparak, ilçede birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, esnafla yapılan değerlendirmeler ve ilçenin önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçlarına ilişkin görüş alışverişiyle sona erdi; Başkan Dere, Sungurlu'nun daha yapacak çok işi olduğunu yineledi.

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANI MUHSİN DERE (ORTADA)