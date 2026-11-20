TOBB verileri: kurulan şirket sayısında yıllık artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan Ekim 2026 Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri, yılın ilk 10 ayında kurulan şirket sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 arttığını gösterdi. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısında ve gerçek kişi ticari işletmelerinde değişimler kaydedildi.

Ocak–Ekim dönemi: artış ve azalışlar:

Ocak–Ekim döneminde kurulan şirket sayısı yıllık bazda %3,2 artarken, kurulan kooperatif sayısı %28,6 azaldı ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %2,9 geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı %1,8, kapanan kooperatif sayısı %11,1 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %8,3 arttı.

Ocak–Ekim döneminde toplam 95 bin 477 şirket ve kooperatif kuruldu. Kurulan şirketlerin yapısında 84 bin 724 limited şirket, toplam şirket sermayesinin %68,6'sını; 9 bin 650 anonim şirket ise %31,4'ünü oluşturdu.

Ekim 2026 ayrıntıları: aylık ve aylık karşılaştırmalar:

Ekim 2026'da Türkiye genelinde 9 bin 56 şirket kuruldu; bunların 1.007'si anonim, 8.049'u limited şirket olarak kayıt edildi ve 53 kooperatif kuruldu. Şirket kuruluşlarının yüzde 37,8'i İstanbul, yüzde 10,6'sı Ankara, yüzde 5,4'ü İzmir'de gerçekleşti; Ekim ayında tüm illerde şirket kuruluşu kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında Ekim 2026'da kurulan şirket sayısı %13,8, kurulan kooperatif sayısı %62,7 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %24,1 azaldı. Bir önceki aya göre ise kurulan şirket sayısı %4,7, kurulan kooperatif sayısı %23,2 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %0,9 geriledi.

Sektör dağılımı ve kapanış verileri:

Ekim ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin sektör dağılımında ilk sırayı 3 bin 103 kuruluşla toptan ve perakende ticaret aldı; bunu 1.179 inşaat ve 1.166 imalat şirketi izledi. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 533'ü inşaat, 327'si toptan ve perakende ticaret, 101'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Ekim ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin sektörel dağılımında 858 kuruluş toptan ve perakende ticarette, 364 imalatta ve 228 inşaatta yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 408'i toptan ve perakende ticaret, 197'si inşaat, 85'i imalat sektöründeydi.

Ekim ayında kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,7, kapanan kooperatif sayısı %21 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,7 azaldı. Aylık bazda kapanan şirket sayısı %17 ve kapanan kooperatif sayısı %6,8 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %11,5 geriledi.

Sermaye ve kadın girişimci verileri:

Ekim ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi bir önceki aya göre %28 azaldı. Kurulan anonim şirketlerin ortakları arasında kadın girişimcilerin oranı %15,2, limited şirketlerde %17,3, kooperatiflerde ise %45,3 olarak kaydedildi. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin %18'i kadın girişimciler tarafından kuruldu.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB), YILIN İLK 10 AYINDA KURULAN ŞİRKET SAYISININ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 3,2 ARTTIĞINI AÇIKLADI.