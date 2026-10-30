Bursalı öğrenciler COP31 gönüllülük kadrosunda yer alacak

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri COP31'de görev alacak

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Gönüllülük Programı'nın asıl listesine girmeyi başardı. 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31'de BTÜ'yü üç öğrenci temsil edecek ve uluslararası iklim diplomasisi süreçlerinde görev alacak.

seçim süreci ve sayılar:

Program, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü ve geniş kapsamlı bir değerlendirme sürecini içerdi. Dünya genelinden, 154 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen başvurularla toplam 45 bini aşkın aday programa ilgi gösterdi. İlk aşamada yalnızca 5 bin 679 aday eğitim sürecine davet edildi; eğitim ve değerlendirmeler sonucunda adayların ortalama akademik başarı puanı 88,4, ortalama yabancı dil puanı ise 81,3 olarak kaydedildi. Nihai değerlendirmeler sonrası ise bin 800 kişi asıl listeye seçilerek gönüllü olmaya hak kazandı.

BTÜ temsilcileri ve görev alanları:

Bursa Teknik Üniversitesi'nden asıl listeye giren öğrenciler şunlar oldu: Sena Eşer ve Şeyma Bakcaoğlu (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü) ile Enes Nazif Bakar (Orman Mühendisliği Bölümü). Bu öğrenciler, COP31 süresince zirvenin operasyonel ve lojistik süreçlerine katkı sunacak gönüllü ekip içinde yer alacak.

Program gençlere sadece saha deneyimi sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele, müzakere süreçleri ve uluslararası temsil konularında uygulamalı öğrenme fırsatı sunuyor. BTÜ'lü öğrenciler, üniversitede edindikleri çevre ve mühendislik bilgilerini uluslararası bir platformda uygulama şansı bulacak ve Türkiye'nin ev sahibi olduğu büyük ölçekli bir etkinlikte üniversitelerini temsil edecekler.

Seçim sürecindeki rekabet ve eğitim aşamalarındaki ölçümler, gönüllülük programının hem kalite standartlarını hem de gençlerin yetkinliklerini ortaya koyuyor. BTÜ açısından bu gelişme, öğrencilerinin uluslararası alanda görünürlüğünü artırırken kurumun iklim politikaları ve sürdürülebilirlik alanlarındaki eğitim profilini de destekliyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ) ÖĞRENCİLERİ, 154 ÜLKEDEN 45 BİNİ AŞKIN BAŞVURUNUN YAPILDIĞI COP31 GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI’NDA ASIL LİSTEYE GİRMEYİ BAŞARDI. 9-20 KASIM 2026 TARİHLERİNDE ANTALYA’DA DÜZENLENECEK COP31 KONFERANSI’NDA GÖREV ALACAK BTÜ’LÜ ÖĞRENCİLER, ULUSLARARASI İKLİM DİPLOMASİSİ ALANINDA DENEYİM KAZANIRKEN ÜNİVERSİTELERİNİ DE ULUSLARARASI PLATFORMDA TEMSİL EDECEK.