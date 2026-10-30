Yurt öğrencilerinden ilkokul duvarlarına renk, bahçeye oyun alanı

etkinliğin kapsamı:

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, gönüllü olarak Karşıyaka İlköğretim Okulunda bir çalışma gerçekleştirdi. Okulun dış duvarları çocuk çizimleriyle renklendirilirken, bahçe zeminine miniklerin oyun oynayabileceği farklı alanlar renkli olarak çizildi.

yurtların rolü ve amaç:

Kahramanmaraş Yurdu, İstiklal Yurdu ve Avşar Yurdunda barınan öğrenciler, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında bir araya geldi. Etkinlik birlik, beraberlik ve yardımlaşma bilinciyle planlandı ve uygulanarak okulun görünümü yenilendi.

çalışmanın etkisi:

Gönüllü öğrencilerin sürpriz çalışması, okulda öğrenim gören miniklere büyük mutluluk yaşattı. Yapılan düzenlemeler hem mekânın estetiğini artırdı hem de çocukların oyun ve sosyalleşme alanlarını canlandırdı; bu sayede okul çevresinde daha davetkâr bir atmosfer oluşturuldu.

KAHRAMANMARAŞ’TA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, GÖNÜLLÜ OLARAK BİR İLKOKULUN DUVARLARINI BOYAYIP BAHÇESİNE OYUN ALANLARI ÇİZDİ.