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MERCEK’te ücretsiz İngilizce kursları katılımcıların konuşma becerilerini güçlendiriyor

Mersin Büyükşehir'in MERCEK merkezlerinde verilen ücretsiz A1-A2-B1 İngilizce kurslarından 836 kişi yararlandı; derslerde konuşma pratiğine ağırlık veriliyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Ayşe Şen

MERCEK’te ücretsiz İngilizce kursları katılımcıların konuşma becerilerini güçlendiriyor

MERCEK’te ücretsiz İngilizce eğitimine yoğun ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerinde düzenlenen ücretsiz İngilizce kursları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen eğitimlerden bugüne kadar 836 kişi yararlandı.

Program ve katılımcı dağılımı:

MERCEK merkezlerinde şimdiye kadar toplam 46 İngilizce kursu düzenlendi. En yoğun katılımın olduğu Halkkent MERCEK'te A1 seviyesinde 465, A2 seviyesinde 216 ve B1 seviyesinde 57 kursiyer eğitim aldı. Diğer merkezlerde ise Yenişehir'de 54, Karacailyas'ta 14 ve Turgutreis'te 30 kişi kurslara katıldı.

Öğretim yaklaşımı ve kursiyer deneyimleri:

MERCEK kurslarında A1, A2 ve B1 seviyelerinde eğitim veriliyor. Halkkent MERCEK İngilizce öğretmeni Barış Aslan, derslerde temel dil bilgisi ve kelime öğrenimine ek olarak konuşma pratiğine ağırlık verdiklerini belirtiyor. Aslan, dilin öğrenilmesinde uygulama fırsatlarının önemine vurgu yaparak kursiyerlere hata yapma kaygısı olmadan konuşma pratiği yapabilecekleri bir ortam sağladıklarını ifade etti.

Her seviyenin sonunda yapılan sınavlarla öğrenme düzeyi ölçülüyor; bir üst seviyeye geçmek isteyenlerin önceki seviyeye ait sertifikaya sahip olması gerekiyor. Başvurular mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor ve duyurular belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Kursiyerlerden 32 yaşındaki Tülay Parıldar, iş hayatında İngilizcenin önemine dikkat ederek kendini geliştirmek için kursa katıldığını ve eğitim ortamından memnun kaldığını söyledi. 22 yaşındaki fizyoterapi teknikeri Elif Yağma ise kurs sayesinde İngilizcede sağlam bir temel oluşturduğunu, derslerde öğrendiklerini konuşarak pekiştirme fırsatı bulduğunu belirtti. Yağma ayrıca daha önce belediyenin düzenlediği barista kursuna da katıldığını, farklı eğitim fırsatlarından yararlanmaya devam etmek istediğini ifade etti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MERCEK MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM MERKEZLERİNDE DÜZENLEDİĞİ...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MERCEK MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM MERKEZLERİNDE DÜZENLEDİĞİ ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KURSLARI, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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