Dolar 49,9427 +0,07%
Euro 55,9570 +0,32%
Bist 11.018,12 -1,32%
Altın Gram 6.410,89 -0,96%
EUR/USD 1,1202 +0,19%
Brent Petrol 112,78 +1,79%
--°

Minik doğa kaşifleri kuş gözlem kulesinde doğayı öğrendi

İsmetpaşa İlkokulu'ndan 28 öğrenci, İçme köyündeki Kuş Gözlem Kulesi'nde yapılan tabiat yürüyüşü, fotosafari ve kuş gözlemciliği eğitimine katılarak doğayı yakından tanıdı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Minik doğa kaşifleri kuş gözlem kulesinde doğayı öğrendi

İsmetpaşa öğrencileri kuş gözlemiyle doğayı keşfetti

Elazığ'da İsmetpaşa İlkokulu'ndan 28 öğrenci ve öğretmenleri, Güney Keban Baraj Gölü Sulak Alanı tampon bölgesinde yer alan İçme köyündeki Kuş Gözlem Kulesi ve çevresinde düzenlenen doğa etkinliğinde bir araya geldi.

etkinlikte neler yapıldı:

Program kapsamında öğrenciler rehber eşliğinde bir tabiat yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında çevrenin bitki ve hayvan dokusuna dair gözlemler yapıldı ve doğada güvenli davranış kuralları anlatıldı.

Ardından çocuklar fotoğraf ekipmanlarıyla fotosafari uygulaması yaptı; gözlemledikleri canlıları ve manzaraları kaydederek görsel farkındalıklarını geliştirdiler.

eğitimin amacı ve etkileri:

Etkinlikte ayrıca kuş gözlemciliği eğitimi verildi; temel gözlem teknikleri, dürbün kullanımı ve yerel ekosistemin önemi üzerine bilgiler paylaşıldı. Bu tür uygulamalı faaliyetler, öğrencilerin doğa bilincini artırmayı ve çevreye karşı sorumluluk duygusunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Öğretmenler, öğrencilerin saha çalışmaları sayesinde teorik bilgileri somut deneyimlerle pekiştirdiklerini ve öğrenmenin sınıf dışına taşındığını vurguladı.

İSMETPAŞA İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ, İÇME KÖYÜNDEKİ KUŞ GÖZLEM KULESİ&#039;NDE DÜZENLENEN TABİAT EĞİTİMİ VE...

İSMETPAŞA İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ, İÇME KÖYÜNDEKİ KUŞ GÖZLEM KULESİ'NDE DÜZENLENEN TABİAT EĞİTİMİ VE KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ ETKİNLİĞİNE KATILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MERCEK’te ücretsiz İngilizce kursları katılımcıların konuşma becerilerini güçlen...
images

Bursalı öğrenciler COP31 gönüllülük kadrosunda yer alacak
images

Dicle’deki öğretmenlere teknoloji odaklı proje hazırlama eğitimi verildi
images

Eskişehir'de Türk dünyası öğrencileri dayanışma için buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da 29 Ekim coşkusu: meydanı dolduran kutlama ve konser

kadın bando takımıyla cumhuriyet coşkusu pazaryeri sokaklarını sardı

Manisa'nın geleceği kentsel dirençle şekilleniyor: dönüşümü ertelemeyelim

Öğrencilerin yükünü hafifleten çamaşır kafe 9 bin 800 öğrenciye hizmet verdi

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek