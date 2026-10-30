Minik doğa kaşifleri kuş gözlem kulesinde doğayı öğrendi

İsmetpaşa öğrencileri kuş gözlemiyle doğayı keşfetti

Elazığ'da İsmetpaşa İlkokulu'ndan 28 öğrenci ve öğretmenleri, Güney Keban Baraj Gölü Sulak Alanı tampon bölgesinde yer alan İçme köyündeki Kuş Gözlem Kulesi ve çevresinde düzenlenen doğa etkinliğinde bir araya geldi.

etkinlikte neler yapıldı:

Program kapsamında öğrenciler rehber eşliğinde bir tabiat yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında çevrenin bitki ve hayvan dokusuna dair gözlemler yapıldı ve doğada güvenli davranış kuralları anlatıldı.

Ardından çocuklar fotoğraf ekipmanlarıyla fotosafari uygulaması yaptı; gözlemledikleri canlıları ve manzaraları kaydederek görsel farkındalıklarını geliştirdiler.

eğitimin amacı ve etkileri:

Etkinlikte ayrıca kuş gözlemciliği eğitimi verildi; temel gözlem teknikleri, dürbün kullanımı ve yerel ekosistemin önemi üzerine bilgiler paylaşıldı. Bu tür uygulamalı faaliyetler, öğrencilerin doğa bilincini artırmayı ve çevreye karşı sorumluluk duygusunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Öğretmenler, öğrencilerin saha çalışmaları sayesinde teorik bilgileri somut deneyimlerle pekiştirdiklerini ve öğrenmenin sınıf dışına taşındığını vurguladı.

İSMETPAŞA İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ, İÇME KÖYÜNDEKİ KUŞ GÖZLEM KULESİ'NDE DÜZENLENEN TABİAT EĞİTİMİ VE KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ ETKİNLİĞİNE KATILDI