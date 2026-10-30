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Dicle’deki öğretmenlere teknoloji odaklı proje hazırlama eğitimi verildi

Dicle'de 40 öğretmene TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB robot yarışması, Erasmus ve AB akreditasyonu konularında uygulamalı proje hazırlama eğitimi verildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:26

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Dicle’deki öğretmenlere teknoloji odaklı proje hazırlama eğitimi verildi

eğitimin kapsamı:

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde görev yapan 40 öğretmene yönelik düzenlenen eğitim programı, teknoloji içeren proje hazırlama süreçlerine odaklandı. Program, TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB robot yarışması, Erasmus projeleri ve Avrupa Birliği akreditasyonu konularında bilgilendirme ve uygulamalı yönlendirme sağladı.

Eğitim, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi eğitmenleri Merve Ceylan ve Abdulgafur Koca ile Gelincik İlkokulu Müdürü ve teknoloji koordinatörü Ramazan Sümer sunumlar yaptı.

sunum ve uygulama odakları:

Programda katılımcılara proje fikrinin belirlenmesinden başvuru süreçlerine, yarışma ve akreditasyon başvuru dokümanlarının hazırlanmasına kadar pratik bilgiler aktarıldı. Eğitmenler, okullarda proje kültürünün oluşturulması ve öğrencilerin rehber öğretmen eşliğinde proje geliştirmeleri için izlenecek adımları paylaştı.

hedefler ve yerel sonuçlar:

Gelincik İlkokulu Müdürü Ramazan Sümer eğitimle ilgili olarak, amaçlarının öğrencilerde güncel teknoloji farkındalığını artırmak ve proje üretimini yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Sümer, ilçede şimdiye kadar 10 bilim söyleşisi gerçekleştirdiğini ve 25 okulun TÜBİTAK bilim söyleşi projesine başvurduğunu açıkladı. Hedefin bu projeleri tüm okullara yaygınlaştırmak olduğu vurgulandı.

Program sonunda katılımcılar, başvuru süreçleri ve proje yönetimi konusunda uygulamaya dönük kaynaklar ile desteklendi ve eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİNDE GÖREV YAPAN 40 ÖĞRETMENE TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB ROBOT YARIŞMASI...

DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİNDE GÖREV YAPAN 40 ÖĞRETMENE TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB ROBOT YARIŞMASI, ERASMUS PROJELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ AKREDİTASYON PROGRAMLARI HAKKINDA EĞİTİM VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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