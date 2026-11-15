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Bursalı profesörden PLC yazılımlarına ilişkin uluslararası ödül

Prof. Dr. Tolga Ovatman ve ekibi, PLC yazılımlarının doğrulanmasına ilişkin çalışmalarıyla SoSyM dergisi tarafından son on yılın en etkili tematik makalesi seçildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bursalı profesörden PLC yazılımlarına ilişkin uluslararası ödül

İTÜ'lü ekipten model kontrolünde dikkat çeken başarı:

Prof. Dr. Tolga Ovatman ve araştırma ekibi, endüstriyel otomasyon yazılımlarının doğrulanmasına odaklanan çalışmalarıyla uluslararası bir ödüle layık görüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Ovatman; Atakan Aral, Davut Polat ve Ali Osman Ünver ile birlikte kaleme aldığı makaleyle öne çıktı.

Çalışmanın kapsamı:

Makalede, PLC (programmable logic controller) yazılımlarının doğrulanmasında kullanılan model checking uygulamaları sistematik biçimde ele alınıyor. "An overview of model checking practices on verification of PLC software" başlıklı çalışma, model sınama yöntemlerinin uygulanışı, karşılaşılan güçlükler ve bu alandaki yöntemlerin pratik etkileri üzerine odaklanarak alan literatürüne önemli bir sentez sundu.

Uluslararası takdir ve ödül töreni:

Çalışma, uluslararası prestije sahip Software and Systems Modeling (SoSyM) dergisi tarafından "Son On Yılın En Etkili Tematik Makalesi Ödülü"ne layık görüldü. Ödül, ekip üyelerinin alanına sağladığı atıf sayısı ve bilimsel katkı değerlendirilerek verildi ve takdimi MODELS 2026 konferansı kapsamında İspanya'da gerçekleştirildi.

Bu başarı, hem akademik çalışmanın endüstriyel uygulamalara dönük önemini vurguluyor hem de modelleme ve doğrulama yöntemlerinin gerçek dünya otomasyon sistemlerinde oynadığı rolün artan ilgisini gösteriyor. Ovatman ve çalışma arkadaşlarının elde ettiği uluslararası tanınırlık, Türkiye kaynaklı araştırmaların küresel bilim ortamındaki etkisini güçlendiriyor.

BURSALI PROFESÖRÜN BAŞARISI

BURSALI PROFESÖRÜN BAŞARISI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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