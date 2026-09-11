Bursa'nın 104. yıldönümü: Tophane'den Heykel'e birlik ve geçmişe saygı

Bursa'nın kurtuluşu 104. yılında anıldı

Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kentte düzenlenen kortej yürüyüşü, anma programları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı 'Kuruluştan Kurtuluşa Bursa' sergisiyle kutlandı. Etkinlikler, tarih olarak 11 Eylül 1922'de Türk birliklerinin kente girişiyle son bulan işgalin anısına gerçekleştirildi.

Tophane'den Heykel'e kortej yürüyüşü:

Kutlama programı, Tophane’den Heykel’e uzanan kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, Mehter Takımı ve Kılıç Kalkan ekibi korteje eşlik etti.

Kortejin ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Programda Namık Kemal Halk Dansları ekibinin gösterisi, mehter ve kılıç kalkan gösterileri yer aldı. Bursa Anadolu Lisesi öğrencisi Sacide Rana Türk ise programda Mehmet Âkif Ersoy’un 'Bülbül' şiirini seslendirdi.

Başkan vekili biba'nın değerlendirmesi:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, konuşmasında 8 Temmuz 1920 tarihli işgalin Ankara’ya ulaştığında TBMM kürsüsünün rengini değiştirdiğini hatırlattı. Biba, "Bir şehrin işgali, Meclis kürsüsünün rengini değiştirmişti. Çünkü söz konusu olan Bursa’ydı. Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin şehri; Tophane’nin, Hisar’ın, Ulu Camii’nin şehri" ifadelerini kullandı.

Biba, konuşmasına devamla "İşgal iki yıl, iki ay, iki gün sürdü. Kolay söyleniyor ama yaşaması çok uzun sürdü. 11 Eylül 1922’de Türk birlikleri şehre girdi. Bursa yeniden Türk bayrağına kavuştu. Ankara’daki siyah örtü de kaldırıldı" sözlerini ekledi ve Tophane’nin kentin kuruluşunu, Atatürk Anıtı’nın ise Milli Mücadele’nin izlerini taşıdığını vurguladı.

'Kuruluştan Kurtuluşa Bursa' sergisi ve anma:

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Bursa Kent Müzesi’nde açılan 'Kuruluştan Kurtuluşa Bursa' sergisini gezdi. Sergide; Osman Gazi’nin vasiyeti ve Orhan Gazi’nin mücadelesiyle 1326'da fethedilen Bursa’nın Osmanlı’nın ilk payitahtı oluşu, Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin şehir tarihindeki rolleri ziyaretçilere aktarılıyor.

Sergide ayrıca 8 Temmuz 1920'de başlayan Yunan işgali sırasında Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerinin işgal edilmesi; bu haberin ardından TBMM kürsüsüne serilen ve kurtuluşa dek kaldırılmayan Puşide-i Siyah (Kara Örtü) ile Mehmet Âkif Ersoy’un Bursa’nın işgaline dair duygusunu yansıtan 'Bülbül' şiiri yer alıyor. 11 Eylül 1922'de Türk ordusunun Bursa’ya girişini belgeleyen fotoğraf, belge, eser ve dijital içerikler sergide sunuluyor.

Büyükşehir yetkilileri, Yüzbaşı Rüştü Bey’in mezarının ziyaret edileceğini ve kurtuluşa katkı veren askerler, görev yapanlar ile mücadele edenlerin minnetle anıldığını bildirdi. Etkinlikler, kent halkının katılımıyla geçmişe saygı ve birlik teması etrafında tamamlandı.

BURSA’NIN YUNAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ, KENTTE DÜZENLENEN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE ÇEŞİTLİ KUTLAMA PROGRAMLARININ YANI SIRA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN AÇILAN "KURULUŞTAN KURTULUŞA BURSA" SERGİSİ DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.