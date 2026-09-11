Efeler'de kadınların elinden sofralara kışlık lezzetler

Efeler'de kadın emeğiyle kışlık hazırlık

Efeler ilçesindeki Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası sonbahar mesaisini hızlandırdı. Belediye öncülüğünde yürütülen çalışmada tarladan toplanan biber, patlıcan ve domatesler kadın çalışanların elinde kışa hazırlanıyor. Tesiste üretilen ürünler hem bütçe dostu hem de sağlık açısından tercih ediliyor.

Üretim süreçleri ve hijyen standartları:

Fabrika, Anıl Yetişkin yönetiminde yerel üretime verdiği öncelikle faaliyet gösteriyor. Üretimin her safhasında kadınların titizliği ön plana çıkıyor; taze ürünlerin bir kısmı geleneksel yöntemlerle güneşte kurutuluyor, bir kısmı ise doğranıp konserveleniyor. Tesisin yüksek hijyen standartları, tüketicilere güvenli ürün sunmayı hedefliyor.

Ürün çeşitliliği ve satış kanalları:

Tesis sadece biber, patlıcan ve domatesle sınırlı kalmıyor; enginar, karakılçık buğdayından yapılan erişte, doğal nar ekşisi, kekik suyu ve pek çok konserve çeşidi de üretim kapsamında. Vatandaşlar, ürünleri Efe Bakkallar, belediye satış noktaları ve 'efelerpazari' internet adresi üzerinden kolayca temin edebiliyor.

Efeler Belediyesi'nin sosyal belediyecilik yaklaşımıyla yürütülen bu çalışma, hem yerel üretimi destekliyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadınların emeğinin mutfaklara doğrudan yansıdığı tesis, sonbahar ve kış döneminde bölge halkının sofralarına lezzet ve bereket taşımayı sürdürecek.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE BELEDİYEYE AİT KADIN EMEĞİ TARIMSAL ÜRÜN FABRİKASI’NDA SONBAHAR MESAİSİ HIZLANIRKEN, TARLADAN TOPLANAN BİBER, PATLICAN VE DOMATESLER KADINLARIN EMEĞİYLE KIŞLIK ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR.