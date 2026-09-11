Sivas için yarışta amaç birlik ve şehre hizmet

STSO meclisinde birlik ve hizmet vurgusu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan önceki dönem STSO Başkanı ve başkan adayı Mustafa Eken, yaklaşan oda seçimleri öncesi birlik çağrısı yaptı. STSO konferans salonunda yapılan konuşmada Eken, seçimlerin gelip geçici olduğunu, asıl kalıcı olanın dostluk ve ortak hizmet anlayışı olduğunu belirtti.

Seçim sürecinin üslubu ve içeriği:

Eken, oda çatısı altında farklı görüşlerin, zaman zaman sert tartışmaların olabileceğini, ancak bunun dostluğun önüne geçmemesi gerektiğini söyledi. Toplantıda, "Seçimler biter, dostluk devam eder" ifadesini kullanan Eken, tartışmaların kişisel polemiklere dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Seçim çalışmalarının kişisel suçlamalar yerine projeler ve hizmetler üzerinden yürütülmesini istedi.

Hedefler ve üyelere çağrı:

Konuşmasında Sivas ekonomisinin güçlendirilmesine odaklanacaklarını açıklayan Eken, ihracat, istihdam, yatırım ve ticaret kapasitesinin geliştirilmesinin öncelikleri olacağını kaydetti. "Davamız Sivas olacak" diyen Eken, üyelerin sorun ve taleplerini dinleyip çözüm üretmeye çalışacaklarını söyledi.

Eken ayrıca, adaylığını açıklayan Zeki Özdemir ve ekibine başarı dileyerek, seçim sürecinde taraflar arasında ayrımcılık yapılmaması gerektiğini belirtti. "Benim karşımda olanlarla bir mevzum olmaz. Benim yanımda olan arkadaşlarımın da ‘karşı grup’ diye bir sözü olmaz" sözleriyle rekabetin centilmence yürütülmesi çağrısında bulundu.

Oda aidiyeti ve helallik çağrısı:

STSO'nun kişilere değil üyelerine ait olduğunu vurgulayan Eken, yönetim görevlerinin bir emanet olduğunu ifade etti. Üyelerle dayanışma içinde olacaklarını ve bu emanete sahip çıkacaklarını söyleyen Eken, konuşmasının sonunda yönetim kurulu, meclis ve komite üyelerinden helallik istedi ve "Bu oda hepimizin" mesajını yineledi.

Kapanışta, "Bu yıl seçimleri kazanalım veya kazanmayalım, sonuna kadar hepinizin emrinde olduğumuzu, Sivas’ın emrinde olduğumuzu bir daha bu kürsüden belirtmek istiyorum" diyen Eken, seçimlerin Sivas ve iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

STSO BAŞKAN ADAYI MUSTAFA EKEN, YAKLAŞAN ODA SEÇİMLERİNİN KARDEŞLİK İÇERİSİNDE GEÇMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, "SEÇİMLERİN KAZANANI KİM OLURSA OLSUN DOSTLUĞUN KAZANACAĞINA, BİRLİĞİN KAZANACAĞINA, BERABERLİĞİN KAZANACAĞINA İNANCIM TAMDIR" DEDİ.