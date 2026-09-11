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Yenipazar’da uyum haftası miniklerin heyecanıyla sürdü

Yenipazar'da 2026-2027 Uyum Haftası'nda 1. sınıf öğrencileri için düzenlenen oyun ve tanışma etkinlikleri, okul-aile iş birliğini güçlendirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yenipazar’da uyum haftası miniklerin heyecanıyla sürdü

Uyum haftasının amacı ve uygulamaları

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yürütülen 2026-2027 eğitim öğretim yılı Uyum Haftası çalışmaları, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerinin okula adaptasyonunu kolaylaştırmayı hedefledi. Etkinlikler, öğrencilerin okul ortamını tanıması, arkadaşlarıyla güvenli ve sağlıklı iletişim kurması ile yeni döneme psikolojik olarak hazırlanmalarını amaçladı.

Okul ziyaretinde neler yaşandı

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Şube Müdürü Emrullah Çolak ile birlikte Merkez İlkokulu'nu ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceledi. Ziyarette sınıflar dolaşıldı, uyum amaçlı düzenlenen tanışma ve oyun etkinliklerine katılım sağlandı; yetkililer, minik öğrencilerin ilk okul heyecanına ortak oldu.

Okul-aile iş birliğinin rolü

Ziyaret sırasında Akyol ve Çolak öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Görüşmede, öğrenci başarısının ve duygusal güvenliğin artırılmasında okul-aile iş birliğinin önemine vurgu yapıldı; velilerin süreçlere aktif katılımının uyum sürecini desteklediği kaydedildi.

Etkinlikler, hem öğretmenlerin sınıf içi organizasyonlarını güçlendirmesine hem de ailelerin çocuklarının yeni eğitim yaşamına güvenle başlamasına zemin hazırladı. Yenipazar'daki Uyum Haftası uygulamaları, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artırmaya yönelik somut adımlar olarak değerlendirildi.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI KAPSAMINDA OKULA YENİ...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI KAPSAMINDA OKULA YENİ BAŞLAYAN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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