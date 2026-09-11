Gölbaşı'nda alevlere karşı hava ve kara ekipleri seferber oldu

OGM'den açıklama:

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çıkan ormanlık alandaki yangına ilişkin bir bilgilendirme paylaştı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada müdahale çalışmalarına dair bilgi verildi.

"Ankara Gölbaşı’nda meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadele ediyoruz"

Müdahale kapsamı:

OGM açıklamasında yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi. Kurum, sahada yürütülen çalışmalara dikkat çekerek müdahalenin devam ettiğini duyurdu.

Amaç ve öncelik:

Müdürlüğün paylaşımında yangının bir an evvel kontrol altına alınması hedefi vurgulandı; OGM, yangına karşı yürütülen mücadeleyi sürdürdüğünü ifade etti.

OGM: "(Ankara Gölbaşı’ndaki yangın) Yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz"